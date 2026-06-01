¿Qué pasa si te pillan copiando en la selectividad? Estas son las sanciones

Copiar en la selectividad puede costar mucho más que un suspenso: la normativa prevé la expulsión del aula, un 0 en el examen y, en los casos más graves, la anulación de toda la PAU, que este año se celebra en Catalunya los días 9, 10 y 11 de junio. Las notas se publicarán el 23 de junio. El calendario oficial indica que las revisiones de exámenes se podrán celebrar los días 25, 26 y 29 de junio.

El año pasado, a un estudiante en Barcelona se le retiró una prueba al ser sorprendido copiando con el móvil, un dispositivo que, según la normativa, está estrictamente prohibido y conlleva la anulación del examen. Las instrucciones que se leen al inicio de las pruebas son claras: “Durante el examen, el alumnado debe tener siempre las dos manos visibles y las orejas descubiertas, para permitir la verificación de que no se están utilizando dispositivos auditivos no permitidos”. Si se utilizan y el personal lo detecta (por norma, hay tres vigilantes por aula), la consecuencia es clara: un 0 en ese examen.

Móvil o apuntes

La normativa de Canal Universitats establece que, si durante las PAU se detecta que un estudiante utiliza el móvil, cualquier otro dispositivo electrónico o tiene apuntes no autorizados, será expulsado del aula y recibirá un 0 en ese examen. Los teléfonos móviles, los relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados dentro de las bolsas o mochilas. Su uso está “estrictamente prohibido” y comporta la anulación inmediata del examen. Canal Universitats advierte, además, de que la organización puede hacer controles aleatorios con detectores de dispositivos electrónicos en las aulas. De hecho, Catalunya ha reforzado este año el control en la selectividad con detectores de dispositivos electrónicos. Por primera vez, los organizadores podrán utilizar detectores de dispositivos electrónicos durante el desarrollo de los exámenes para garantizar la integridad de las pruebas.

Otras instrucciones

Durante los exámenes no se puede usar lápiz, salvo en las materias autorizadas, ni tinta roja o verde. El bolígrafo debe ser permanente; no se permiten correctores ni marcadores fluorescentes. Los cuadernos que facilitan los organizadores incluyen hojas suficientes para respuestas, borradores y esquemas.

Al finalizar, el estudiante debe levantar la mano y seguir las instrucciones del personal para entregar el examen. Los exámenes se tienen que entregar siempre, aunque estén en blanco. Si un alumno no se presenta o no entrega el examen, será calificado como no presentado, lo que anula esa prueba. No se puede salir del aula durante la primera hora de examen. Solo se permite abandonar el aula acompañado por un vocal en caso de extrema necesidad.