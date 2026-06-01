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Incendio

Controlado el incendio forestal de Sant Gregori, donde siguen trabajando 12 dotaciones terrestres

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el fuego declarado entre Sant Gregori y Girona tras movilizar medios terrestres y un helicóptero

Incendio forestal entre Girona i Sant Gregori.

Incendio forestal entre Girona i Sant Gregori. / Bombers de la Generalitat

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Europa Press

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Los Bombers de la Generalitat han logrado controlar el incendio forestal declarado este lunes por la tarde entre Sant Gregori y Girona, donde siguen trabajando 12 dotaciones terrestres, según han informado en un mensaje en 'X'

El aviso del fuego se produjo a las 16.03 horas y en las labores de extinción han trabajado 12 dotaciones terrestres y un helicóptero, que ha descargado agua en el flanco derecho y en la cabecera del foco.

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Según la información facilitada por los Bombers, sobre las 17.30 horas los medios aéreos realizaron las últimas descargas.

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Los Bombers trabajan en un incendio forestal entre Girona y Sant Gregori

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