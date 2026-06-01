Controlado el incendio forestal de Sant Gregori, donde siguen trabajando 12 dotaciones terrestres

Los Bombers de la Generalitat han logrado controlar el incendio forestal declarado este lunes por la tarde entre Sant Gregori y Girona, donde siguen trabajando 12 dotaciones terrestres, según han informado en un mensaje en 'X'

El aviso del fuego se produjo a las 16.03 horas y en las labores de extinción han trabajado 12 dotaciones terrestres y un helicóptero, que ha descargado agua en el flanco derecho y en la cabecera del foco.

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Según la información facilitada por los Bombers, sobre las 17.30 horas los medios aéreos realizaron las últimas descargas.