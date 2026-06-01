Catalunya se mantiene como la segunda comunidad con menos conciencia religiosa

Catalunya es la segunda comunidad con menos conciencia religiosa del Estado y, junto con el País Vasco, son los territorios donde la adscripción a una confesión no alcanza el 50% de la población. En concreto, el 49,9% de los catalanes tiene conciencia religiosa, frente al 47,6% que no la tiene, según datos de 2025 del informe 'Laicidad en cifras', de la Fundació Ferrer i Guàrdia, basado en datos del CIS, el INE y el Ministerio de Educación.

En el conjunto del Estado, la adscripción religiosa alcanza al 58,6% de la población, con comunidades donde la penetración es aún mayor, como Extremadura (72%) o Andalucía (66%).

En cuanto a los matrimonios, en Catalunya el 91,2% son civiles, casi diez puntos por encima de la media estatal. En el ámbito escolar, en cambio, el peso de los alumnos en colegios católicos (17,4%) es similar al conjunto del Estado.

Los matrimonios civiles superan el 91% de las uniones matrimoniales mientras que en el conjunto del Estado representan el 83,6%

El estudio señala que los datos de adscripción religiosa "muestran la consolidación de la no religiosidad como una realidad estructural, con un volumen creciente de población que se declara atea, agnóstica o indiferente". Aunque la población religiosa sigue siendo mayoritaria en el Estado (aunque no en Catalunya), la distancia entre ambos bloques se ha reducido notablemente en las últimas décadas, “en un contexto de clara transformación de las opciones de conciencia”.

Del total de la población española, el 55% se considera católica y el 3,5 % pertenece a otra confesión. Los jóvenes son los menos religiosos, ya que más de la mitad de las personas de entre 18 y 34 años no se consideran creyentes. Aun así, en los últimos años se ha producido un ligero repunte de la religiosidad entre los jóvenes. De hecho, es entre ellos donde existe una mayor diversidad religiosa, que supera el 4,5 %. Las mujeres siguen siendo más religiosas que los hombres: un 63 % frente a un 54 %.

Entre las personas religiosas también ha disminuido el porcentaje de practicantes, que ha pasado del 59 % al 33 % en los últimos 25 años. Sin embargo, la práctica religiosa también ha aumentado entre los jóvenes en los últimos años, ya que el 34 % de los creyentes de entre 18 y 24 años se declaran practicantes, por encima de los grupos de entre 25 y 64 años. Entre los jóvenes, los hombres son más practicantes que las mujeres, al contrario de lo que ocurre en el resto de franjas de edad.

Peso de la escuela religiosa

En el ámbito educativo, en Catalunya el 17,4 % de los alumnos de enseñanzas no universitarias, es decir, 244.877 niños y jóvenes, están matriculados en centros católicos, frente al 18 % de media estatal. Los centros católicos catalanes son 379, el 8,4 % del total, y de ellos casi todos, 368, son concertados. La media estatal es del 8,9 % de escuelas católicas.

El matrimonio civil se consolida como opción mayoritaria

La evolución de los matrimonios desde mediados de los años noventa muestra un cambio estructural en la forma de celebración. Mientras que en 1994 los matrimonios confesionales representaban el 77,3 % del total, en 2024 esta proporción se ha reducido hasta el 16,4 %. Paralelamente, los matrimonios civiles han pasado del 22,7 % al 83,6 %, convirtiéndose en la forma mayoritaria.

El análisis territorial muestra que el matrimonio civil es mayoritario en todas las comunidades autónomas, con porcentajes que superan el 75 % en la mayoría de los territorios. Destacan especialmente el País Vasco (92,4 %), Catalunya (91,2 %) y las Islas Baleares (91,5 %), donde el matrimonio civil es prácticamente hegemónico.

Por el contrario, territorios como Ceuta (74,2 %), Extremadura (75,7 %) o Castilla-La Mancha (76,5 %) presentan una proporción ligeramente superior de matrimonios confesionales, aunque estos siguen siendo minoritarios. Según el informe, estas diferencias territoriales apuntan “a la persistencia de factores culturales y sociales que modulan la velocidad del proceso de secularización”.