Cortada la C-25 en Santa Coloma de Farners por un camión accidentado

Un camión accidentado ha cortado la C-25 en Santa Coloma de Farners (Girona) en sentido Girona este lunes sobre las 18 horas de la tarde. Según informa el Servei Català de Trànsit, también se ha cortado un carril en este punto de la C-25 en sentido Lleida, por lo que las retenciones se han acumulado en ambos sentidos de la circulación. Poco después de las 18:30 se ha reabierto ese último.

El vehículo habría quedado totalmente volcado por razones que se investigan, y a las 18:45 horas se acumulaban 2 kilómetros de retenciones en sentido Girona. Trànsit ha realizado desvíos por la salida 209 de la vía.