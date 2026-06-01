Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados elecciones ColombiaProstituciónSalouBarcelonaNatación artísticaFlorentino PérezTiroteo BadalonaGironaTomates
instagramlinkedin

Selectividad

Carmen García, una de las mejores notas de la PAU en 2022: "Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes"

La exalumna del IES Alhakén, de Córdoba, que obtuvo un 13,975 en la Selectividad de 2022, recomienda organización y no darse un atracón de estudio a última hora para afrontar las pruebas

Sergio Herrera, una de las mejores notas de Selectividad en 2025: "Me decían que hay que ser un poquito golfo, no todo es estudiar"

Carmen García, estudiante del doble grado de Traducción y Relaciones Internacionales.

Carmen García, estudiante del doble grado de Traducción y Relaciones Internacionales. / CÓRDOBA

Araceli R. Arjona

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Carmen García es exalumna del IES Alhakén y pertenece a la generación que en 2022 hizo las pruebas de Selectividad, donde obtuvo una de las notas más altas, un 13,975. Gracias a esa nota pudo acceder al doble grado de Relaciones Internacionales y Traducción en la Universidad Pablo Olavide como ella quería, donde ahora estudia tercer curso. «Fue una locura porque ese año todas las notas de corte estaban por las nubes», recuerda, «si no hubiera sacado esa nota habría sido complicado tener plaza aquí».

Cuando mira hacia atrás, siente que ha superado otras pruebas mucho más difíciles que esa, pero entiende perfectamente los nervios de los que están a punto de examinarse porque «es un momento decisivo para tu futuro, del que depende que puedas estudiar lo que quieras o no y si te sale mal es una faena».

Carmen García, estudiante de Traducción y Relaciones Internacionales en Sevilla.

Carmen García, estudiante de Traducción y Relaciones Internacionales en Sevilla. / CÓRDOBA

Controlar la situación «es complejo porque llegas a junio muy cansado de todo el curso y eso pesa mucho», pero al verlo con perspectiva sabe que «los exámenes de Selectividad no fueron los más difíciles», que hubo otros durante el curso que fueron mucho peores. Esos días entendió que «si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes». Recomienda a los estudiantes «organizarse bien, intentar llevarlo todo controlado para que en el examen no haya sorpresas, hacer otros exámenes y dejar el último día para un repaso rápido y poco más, el atracón de última hora no ayuda». Ella fue «sin tila, sin café ni nada», recuerda, «fui con lo justo, el boli, el DNI y la botellita de agua».

Noticias relacionadas

"Intentas darlo todo para llegar al 10"

La dinámica de estudio que aprendió en Bachillerato y de cara a la PAU le han servido para afrontar la carrera. «Aquí intentas darlo todo para llegar al 10 y si te lo propones, a lo mejor no consigues el 10, pero sí un 9». Eligió Traducción y Relaciones Internacionales por la primera parte, pero es la segunda la que más le está enganchando. «Ojalá pueda trabajar en algo relacionado con la diplomacia con oposiciones... ya se verá». Hasta ahora, lo mejor de la universidad, «el Erasmus en Alemania, conocí a mucha gente y aprendí un montón».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
  2. Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
  3. Un estudio del Hospital del Mar detalla numerosas enfermedades físicas relacionadas con traumas infantiles
  4. Claves | Estos son los detalles del acuerdo que convierte a los maestros catalanes en los 'mejor pagados de España
  5. El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
  6. Los mensajes del actor Luis Lorenzo: 'La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana
  7. La esclerosis múltiple silenciosa que avanza sin brotes y afecta a un 15% de pacientes: 'Es el gran reto de la investigación
  8. La droga 'flakka' irrumpe en España con efectos devastadores y redes de narcos sofisticadas

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anuncia una investigación por el empujón de un antidisturbios a una manifestante

Carmen García, una de las mejores notas de la PAU en 2022: "Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes"

Carmen García, una de las mejores notas de la PAU en 2022: "Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes"

Se acabó esperar al teléfono: la nueva ley obligará a las empresas a atenderte en menos de tres minutos

Se acabó esperar al teléfono: la nueva ley obligará a las empresas a atenderte en menos de tres minutos

España incumple el plazo para adaptar sus leyes a la nueva Directa Penal Ambiental

España incumple el plazo para adaptar sus leyes a la nueva Directa Penal Ambiental

¿Por qué no se acusa de asesinato al actor Luis Lorenzo y a Arancha Palomino?

¿Por qué no se acusa de asesinato al actor Luis Lorenzo y a Arancha Palomino?

Una doctora y dos comadronas de Girona se enfrentan a penas de prisión por causar un 96% de discapacidad a una bebé

Una doctora y dos comadronas de Girona se enfrentan a penas de prisión por causar un 96% de discapacidad a una bebé

Sentencia pionera: cárcel para un constructor de Salou por el accidente mortal que sufrió un camionero al estallar una rueda en mal estado

Sentencia pionera: cárcel para un constructor de Salou por el accidente mortal que sufrió un camionero al estallar una rueda en mal estado

Madrid arranca una selectividad marcada por los detectores de móviles y la presión por las notas de corte

Madrid arranca una selectividad marcada por los detectores de móviles y la presión por las notas de corte