El calvario de una joven pareja gerundense para encontrar un piso de alquiler: "No puedes abandonar a tu perro porque no encuentras piso"

Hace más de un año que Aicha Tarik Gascón y su pareja buscan piso. Tienen trabajo, contrato indefinido e ingresos estables. Todo aquello que, teóricamente, debería permitir independizarse. Pero todavía no tienen casa. Ella tiene 20 años y su pareja 27 años. Trabajan en el Empordà, ella como sociosanitaria en una residencia en Castelló d’Empúries y él en el sector servicios, en Empuriabrava. Quieren compartir vida, pero no encuentran una vivienda propia de alquiler. "No buscamos lujo. Solo queremos un lugar donde vivir".

La pareja no se ha limitado a buscar en Castelló d’Empúries y Empuriabrava. Han ampliado la búsqueda a Figueres, Roses, l’Escala, Ventalló, Vilabertran, Vilafant y otros municipios de la comarca, llegando a plantearse desplazamientos de hasta cuarenta o cincuenta minutos para ir a trabajar. "Ya nos va mal por la gasolina y el desgaste del coche, pero igualmente hemos buscado por todas partes", explican.

La barrera de tener animales

Uno de los obstáculos con los que se encuentran es tener dos perros. Explican que muchas puertas se les han cerrado solo por este motivo. "No quieren animales en ningún sitio", lamentan. Aseguran que se han ofrecido a pagar seguros para cubrir cualquier desperfecto o asumir condiciones especiales, pero la respuesta suele ser la misma. "Para nosotros son familia. No los abandonaremos por encontrar un piso".

Contrato fijo y búsqueda

La búsqueda empezó cuando los dos consiguieron contrato fijo, una condición imprescindible para optar a cualquier alquiler. Durante meses esperaron este momento pensando que sería el paso definitivo. Desde entonces miran anuncios cada día. "Durante los descansos del trabajo, por la noche, antes de ir a dormir. Llamamos, escribimos, visitamos inmobiliarias. A menudo, sin ni siquiera llegar a ver el piso". Es muy frustrante, dice Aicha, porque "muchas veces pides fiesta en el trabajo para ir a verlo y, antes de llegar, ya te escriben diciendo que está alquilado". La competencia es muy grande. Quien acepta antes las condiciones, aunque sean abusivas, se queda el piso, dicen. El principal obstáculo es el precio.

Muchas veces, el problema ya no es el piso. Es llegar a él. "Quedas para verlo. Pides fiesta en el trabajo. Y antes de ir te escriben que ya está alquilado. Ni lo ves", señala Aicha. “Es una pena tener que luchar tanto por una cosa tan básica como un techo donde vivir”, dice su pareja. “Nosotros somos gente que hacemos las cosas bien. Trabajamos los dos, tenemos nuestros sueldos, estabilidad… no venimos a hacer nada malo". Explican que siempre están dispuestos a cumplir las condiciones: pagar fianza, adelantar dinero, lo que haga falta, y piden que "como mínimo, nos den la oportunidad de ver el piso. Si ya te has comprometido a enseñarlo, al menos eso.”

Espacios minúsculos y precios desorbitados

Han llegado a estirar el presupuesto hasta los 800 euros mensuales, una cantidad que representa casi la mitad de sus ingresos. Y, aun así, las opciones son mínimas. Recuerdan especialmente un piso anunciado como de dos habitaciones y 60 metros cuadrados. En realidad era un espacio minúsculo con escaleras estrechas, techo bajo y unas buhardillas donde ni siquiera se podía estar de pie. "El propio propietario nos dijo que en verano allí arriba no se podía dormir" y el precio era de 650 euros al mes.

El peligro de las estafas

Otras opciones resultan ser estafas: anuncios perfectos, precios razonables y fotografías atractivas que acaban con una petición de pago previo a través de plataformas de reservas vacacionales. "Juegan con la ilusión de la gente". Cuando finalmente aparece un piso viable, llegan los requisitos: nóminas de los últimos seis meses; contrato indefinido: te piden que tengas unos ingresos triples respecto al precio del alquiler, te piden varias fianzas que incluyen, señalan, las comisiones de agencia aún presentes pese a la normativa. "Si te niegas a pagar algo ilegal, simplemente te dicen que ya está alquilado", relatan. "La necesidad deja poco margen para discutir. Muchas personas acaban aceptándolo igualmente para no perder la oportunidad".

Cuando buscas piso, nadie quiere a los animales

Sobre el tema de tener dos perros: "son una parte inseparable de la familia". Pero, en el mercado actual, esto se ha convertido en una barrera casi definitiva. "Ni siquiera ofreciendo un seguro para cubrir posibles desperfectos causados por los animales nos aceptan, aunque nunca nos han ocasionado ningún problema y son muy tranquilos". Aseguran que, en realidad, "muchos propietarios rechazan directamente cualquier mascota, independientemente del comportamiento del animal". "Cuando tienes un animal, asumes un compromiso con él: no lo puedes abandonar porque no encuentras piso. Tienes la responsabilidad de un ser, no lo puedes dejar ante la mínima complicación.”

Critican la contradicción entre el discurso y la realidad. “Nos llenamos la boca diciendo adopta animales, quiere a los animales… pero después, a la hora de buscar piso, nadie los quiere.” Aseguran que eso les cierra muchas puertas. “Hay muchas leyes, mucha normativa a favor de los animales, pero después, para acceder a una vivienda, si tienes uno, no hay manera.” E incluso explican situaciones concretas: “Nos preguntan qué perros tenemos. Si es pequeño, puede pasar… pero en nuestro caso, que es una mezcla de border collie y mastín, ya directamente nos dicen que no.”

El problema de vivir en Empuriabrava

Un problema añadido que observan cada día es que allí donde viven, Empuriabrava, la mayoría de viviendas son segundas residencias o alojamientos temporales. Los vecinos permanentes casi han desaparecido. "Todos son extranjeros que vienen por temporadas. Las inmobiliarias solo hacen alquileres vacacionales o ventas".

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Comprar como última opción

El resultado es una problemática que se ha convertido en una realidad cotidiana en la costa ampurdanesa: trabajadores locales sin acceso a vivienda en el mismo territorio donde trabajan. Ante la imposibilidad de alquilar, estudian una opción que no era su plan: comprar. Con poco ahorro y menos de treinta años, se plantean asumir una hipoteca y reformar una casa antigua simplemente para garantizar estabilidad. "No era mi primera opción con solo veinte años, pero parece la única" ante la necesidad urgente de encontrar casa.