Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación

Una profesora que se encontraba manifestándose este domingo frente a la sede de la Conselleria de Educación en València ha sido víctima de una brutal agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

Un vídeo al que ha tenido acceso Mediterráneo muestra a este efectivo de la Policía Nacional dándole un fortísimo empujón a la docente, que en ese momento se encontraba de espaldas al agente. La víctima no ha provocado al agente en ningún momento durante la secuencia del vídeo y simplemente el policía se acerca corriendo hacia ella y la tira al suelo.

Según ha podido saber este periódico, varios profesores del IES Honori Garcia de la Vall d'Uixó, que también se estaban concentrando frente a la Conselleria, han sido quienes han recogido a la víctima del suelo, tras golpearse contra el asfalto, y le han dado las primeras asistencias. Asimismo, los docentes presentes han recriminado a la Policía Nacional su actitud en este grave episodio al grito de "vergonya, vergonya".

Este episodio de violencia ha ocurrido mientras la Conselleria y los sindicatos negociaban dentro del edificio que se encuentra justo enfrente de donde han ocurrido los hechos.

Primeras reacciones

Las primeras reacciones al vídeo que muestra la agresión sufrida por la docente no se han hecho esperar. El vila-realense Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar en el Congreso de los Diputados, ha denunciado los hechos y ha asegurado que este lunes a primera hora exigirá responsabilidades a la delegada del gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

La propia Pilar Bernabé, en su cuenta de la red social X, ha indicado que la acción policial es "inaceptable" y que se investigarán los hechos "de forma exhaustiva para depurar responsabilidades". La máxima responsable de los cuerpos de seguridad en la Comunitat Valenciana, califica lo ocurrido de "totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana han añadido que la delegada "está en contacto permanente con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida del profesorado y ha hablado con ellos ante los hechos acontecidos".

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han denunciado hoy el bloqueo de la negociación con la Conselleria de Educación en el bloque relativo a las retribuciones, uno de los puntos centrales de la huelga indefinida. Las organizaciones sindicales han anunciado que permanecen en el edificio de la Conselleria de Educación a la espera de una respuesta. También han denunciado cargas policiales en los manifestantes del entorno de la conselleria.

Según han señalado en un comunicado, “la Conselleria se niega a reabrir las retribuciones y dificulta el logro de un acuerdo”. Los sindicatos explican que, pese a haber seguido realizando aportaciones para mejorar las propuestas incluidas en el documento de negociación, el proceso ha vuelto a quedar encallado en el apartado salarial.

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Las organizaciones aseguran que la consellera mantiene que este bloque ya está cerrado, al existir un acuerdo firmado previamente por dos sindicatos, lo que, según STEPV, CCOO y UGT, impide abordar de nuevo un aspecto que consideran imprescindible para avanzar hacia una solución.