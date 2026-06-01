Andreu Mumbrú (Ustec): "Los profesores debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras salariales"

-¿Se esperaba tantas voces mostrando rechazo al preacuerdo, de entornos que normalmente no les son hostiles?

-El apoyo o rechazo es algo que desconocemos todavía; las votaciones están abiertas hasta el jueves. Esta negociación ha tenido componentes que la han hecho especialmente difícil. Ha sido como una negociación en dos tiempos, en marzo y ahora, y en la que el 'Acuerdo de país' ha ido marcando una negociación a tres, en realidad.

-¿A tres?

-El Govern, los sindicatos firmantes de marzo y los sindicatos que mantenían las huelgas. Sistemáticamente, lo que hemos encontrado es que el Govern ha estado haciendo equilibrios para mantener el relato del 'Acuerdo de país'. Esto ha hecho que muchas de las concesiones ganadas ahora las vehicularan a través de la Comisión de Seguimiento y Despliegue del Acuerdo de país.

"La cuestión salarial ha tenido mayor centralidad en la negociación porque es donde había más resistencias por parte del Govern"

-¿Se refiere a las 6.400 dotaciones para la escuela inclusiva?

-Desde Ustec hemos marcado dos elementos clave, intentando mejorar con respecto al acuerdo de marzo. Por un lado, la parte retributiva, y, por el otro, todo lo que tiene que ver con las dotaciones de inclusiva. Veníamos de realizar 6.000 entrevistas presenciales en los centros de trabajo, en las que el 48% de los trabajadores marcaron como prioridad el salario y un 44% más recursos para atender al alumnado. Hemos estado intentando mantener este equilibrio y avanzar en estos dos elementos que nos parecían fundamentales; y estábamos también muy condicionados por las cosas que se habían podido plasmar más o menos en marzo. Porque en marzo la negociación la cerraron dos sindicatos, pero la llevamos nosotros también. En marzo pudimos plasmar muchos elementos que tienen que ver con plantillas, estabilización, convocatorias de oposiciones anuales, concursos de traslado anuales, alternando estatales y autonómicos...

"Veníamos de realizar 6.000 entrevistas presenciales en los centros de trabajo, en las que el 48% de los trabajadores marcaron como prioridad el salario y un 44% más recursos para atender al alumnado"

-Entiendo que por eso recogen todos esos asuntos como elementos 'ganados' en la negociación pese a ser cosas ya recogidas en el acuerdo de marzo que rechazaban.

-El preacuerdo es un anexo al acuerdo de marzo. Para que se entienda el conjunto de la negociación hay que ver lo que se pudo negociar y cerrar, de forma abrupta --precipitada a nuestro entender--, en marzo y lo que se ha podido negociar ahora y se ha plasmado como un anexo. En el anexo están las cosas nuevas, pero también hay cosas que se han concedido ahora por la presión, pero por la voluntad del Govern de preservar el acuerdo de marzo las han vehiculado no como un anexo, sino como despliegue. Para saber exactamente qué es lo que se ha acordado y avanzando en todo este ciclo, debes coger estas tres piezas y juntarlas.

En 17 días de huelga indefinida en el País Valencià no han alcanzado la mejora de ratios recogida aquí en el acuerdo de marzo

-Su eslogan era ‘Arriba los salarios, abajo las ratios’, y se ha logrado solo lo primero. ¿Están satisfechos?

-Sobre el tema de las ratios ya se pudo dar un paso adelante en marzo. De hecho, nosotros estuvimos presionando mucho para que se fijara una mejora en los ratios y se fijó. Y si nos fijamos en el País Valencià, no les están ofreciendo ni lo que aquí se plasmó en marzo, pese a sus 17 días de huelga indefinida.

-Semanas atrás, su discurso sobre el acuerdo de marzo sonaba muy distinto...

-Usted me planteaba que de la campaña ‘Amunt els salaris, abaix les ratios’ solo se habían subido salarios, y esa reducción de ratios ya se había conseguido en marzo. La negociación debe entenderse en el conjunto.

Andreu Mumbrú, este lunes en Barcelona. / MANU MITRU

-¿Esa reducción de ratios le parece suficiente?

-No. Nosotros seguimos pidiendo ratios de 15 en primaria y de 20 en secundaria. Pero garantizar que donde hubiera sobrerratio hubiera más dotaciones, acortar el calendario de reducción de ratios, clarificar el calendario para llegar a los 20 alumnos en primaria y a los 25 en secundaria son cosas que negociamos en marzo.

-En los últimos días se les ha criticado mucho que se hayan centrado demasiado en el sueldo.

-Hemos negociado sobre las dos cuestiones, escuela inclusiva y salarios, lo que ocurre es que en la parte de inclusiva el Govern ha mostrado menos resistencias. Además, existe la idea de que la negociación es absolutamente abierta y puedes situar cualquier demanda en cualquier momento y esto no funciona así. Seguramente ha tenido mayor centralidad la cuestión salarial porque es donde había más resistencias por parte del Govern.

Andreu Mumbrú / MANU MITRU

-Tras un curso entero hablando de emergencia educativa, un acuerdo que se resume en un nuevo plus de 170 euros mensuales para los docentes y 6.400 dotaciones para inclusiva se antoja bastante insuficiente.

-Nosotros en ningún momento situamos que ese preacuerdo sea un punto final, ni sea el que va a resolverlo todo en el sistema educativo.

-A muchas familias les sorprende y asusta que la alternativa al 'sí' al preacuerdo sea una huelga indefinida.

-Había llegado un punto en que era cerrar algo y preguntar al colectivo, o romper y la incertidumbre de ver hasta dónde llegamos. Nosotros hemos llegado hasta aquí, entre marzo y mayo. ¿Queremos ampliar estos márgenes? Entonces es necesario tener mucha más fuerza, si no, no los ampliaremos.

-La aFFaC les apoya en sus reivindicaciones, pero pedían una solución al plante sobre las colonias, y su directora lamentaba que acudieran a las familias una vez tenían ya hecha su lista de prioridades. ¿Se plantean abrir espacios de participación más amplios para compartir las soluciones a la emergencia educativa, invitando a otros actores, como podrían ser la aFFaC?

-Nosotros ahora hemos hecho un determinado planteamiento, también sobre el salario, del que se habla tanto, y no debemos tener ningún tipo de vergüenza. Seguramente debemos ser el único colectivo del mundo al que se le recrimina que reclame mejoras de sueldo. Pero sí creo, comparto, que es necesario ampliar el foco y hacer alianzas más amplias con el conjunto de la sociedad y de todos los sectores de la comunidad educativa para situar nuevos puntos.