Alerta alimentaria por posible presencia de partículas de aluminio en cereales con chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta alimentaria tras ser informada de la posible presencia de partículas de aluminio en varios cereales para el desayuno con chocolate procedentes de Portugal.

La notificación, registrada con la referencia ES2026/323, ha sido comunicada por las autoridades sanitarias portuguesas a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Los productos afectados pertenecen a las marcas Gran DIA y Golden Bridge.

AESAN recomienda a todas las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.

Productos afectados por la alerta

El primer producto implicado es Pétalos de Trigo y Chocolate, de la marca Gran DIA. Se comercializa en caja de cartón de 500 gramos, con el número de lote 31176 y fecha de caducidad 04/2027. Su conservación es a temperatura ambiente.

El segundo producto afectado es Choco Cups, de la marca Golden Bridge. También se presenta en caja de cartón de 500 gramos, aunque el lote afectado puede encontrarse en dos formatos de envase diferentes. En este caso, el número de lote es 32176 y la fecha de caducidad también es 04/2027. Su conservación es igualmente a temperatura ambiente.

Recomendación para los consumidores

La alerta se debe a la posible presencia de partículas de aluminio en estos cereales para el desayuno. Por precaución, AESAN insiste en que las personas que hayan comprado estos productos no deben consumirlos.

La información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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AESAN recuerda que, en caso de tener alguno de estos productos en casa, lo recomendable es no ingerirlo y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias o del establecimiento donde fue adquirido.