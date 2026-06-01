Albert Sáez presidirá el comité editorial de EL PERIÓDICO

Prensa Ibérica ha designado a Albert Sáez como nuevo presidente del Comité Editorial de EL PERIODICO, cargo que ocupaba desde el año 2019 Joan Tapia Nieto que seguirá formando parte de este órgano de apoyo a la dirección periodística del diario.

Durante este tiempo Tapia ha sido una pieza fundamental en el relanzamiento de la cabecera de la mano de la nueva empresa editorial con la que este experimentado periodista ha sido un nexo valiosísimo aportando al proyecto su sensibilidad en ámbitos tan diversos como la economía, la política, pero también la vida cultural y cívica barcelonesa y la actualidad internacional.

Tapia seguirá publicando en la sección de opinión del diario. Siguen también en el comité editorial sus actuales miembros, Rafael Jorba, Andreu Claret, Anna Gener, Rosa Paz, Carme Poveda, Liliana Arroyo, Josep Cuní, Martí Saballs, Àlex Salmon, Joan Cañete y Astrid Barrio que actuará como secretaria.

También forman parte del comité, la nueva directora de EL PERIODICO, Gemma Martínez y los miembros de la dirección que ella designe en los próximos días. En los próximos meses se ampliarán los miembros de este organismo, especialmente para apoyar la expansión del diario más allá de Catalunya donde ya es líder en audiencia digital. Astrid Barrio tomará el relevo de Rafael Jorba como secretaria de este organismo.

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Durante el acto de relevo en la dirección de EL PERIODICO, Prensa Ibérica también ha anunciado que Sáez amplía sus responsabilidades en el grupo y pasará a ser director general de contenidos y relaciones institucionales, responsabilidad esta última que había desempeñado hasta el pasado mes de enero el periodista Carmelo Calvo. El primer encargo de esta nueva etapa es reorganizar esta área y reforzar la estructura en la que se apoya. Prensa Ibérica suma 27 cabeceras periodísticas en toda España y, según datos tanto de GFK en audiencia digital y de EGM en las ediciones de papel, ocupa el segundo lugar en audiencia entre los grupos informativos en España.