Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado

Jacob Watson, un hombre de 84 años de Portland, Estados Unidos, ha encontrado una fórmula poco habitual para envejecer con compañía sin renunciar a su independencia: compartir su casa con inquilinos que, a cambio de un alquiler reducido, le ayudan en algunas tareas cotidianas.

La idea le permitió evitar una residencia asistida y seguir viviendo en el hogar que había preparado para envejecer en él junto a su esposa, ya fallecida. Watson cuenta que él y su mujer ya habían hablado de cómo querían pasar la vejez, incluso cuando uno de ellos falleciera.

Una decisión pensada a largo plazo

Por eso adaptaron la vivienda con un baño accesible en la planta baja y la idea de permanecer en casa el mayor tiempo posible. Tras la muerte de su esposa, y con el avance de la degeneración muscular, empezó a notar que vivir solo se complicaba y llegó a plantearse seriamente acudir a una residencia.

Sin embargo, la experiencia de visitar esos centros no le convenció. Según relata en una entrevista con Business Insider, no se sintió cómodo con ese modelo de vida y prefirió buscar otra vía que le permitiera seguir en su entorno, con más autonomía y estímulo personal.

La solución: casa compartida

En lugar de mudarse, optó por buscar uno o dos compañeros de piso. Su propuesta era sencilla: ofrecer un alquiler por debajo del mercado a cambio de una ayuda concreta en tareas del hogar y acompañamiento práctico. Entre otras cosas, pedía apoyo para cocinar algunas cenas, hacer la compra, llevar la basura o echarle una mano con su ordenador y otras gestiones del día a día.

El acuerdo incluía unas ocho horas semanales de ayuda, además de una reunión periódica para revisar la distribución de tareas. De ese modo, Watson conseguía algo que consideraba fundamental: no vivir completamente solo, pero tampoco depender por completo de una residencia o de cuidados constantes.

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Compañía sin perder libertad

La idea ha funcionado especialmente bien porque sus inquilinos son personas independientes, activas y con sus propias rutinas. Eso permitió que la convivencia no se convirtiera en una relación de dependencia constante, sino en una fórmula de apoyo mutuo respetuosa con el espacio de cada uno.