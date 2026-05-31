El caudal del Rec Comtal se reduce de forma preocupante en la última semana

Las alertas saltaron cuando en la captación de agua del Rec Comtal que alimenta a la potabilizadora del Besòs se comenzó a registrar un caudal menor de lo habitual. Horas después, las inspecciones confirmaron lo que en este momento ya es una realidad: la cantidad de agua que baja por la antigua acequia de Barcelona se ha reducido de forma preocupante.

Las inspecciones realizadas por la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) durante este jueves y viernes han constatado que el caudal ha sufrido "una alteración", según ha podido saber EL PERIÓDICO. Durante los próximos días, se seguirá analizando la zona para esclarecer la causa de la disminución.

Proceso de investigación

Las tareas se realizan conjuntamente con el consorcio del Besòs y la empresa público-privada Aigües de Barcelona, que explota la potabilizadora de Trinitat. La planta extrae agua de pozos, de la canalización del Rec Comtal y, en dentro de pocos meses, cuando culmine la ampliación de la infraestructura, del agua superficial del río Besòs.

Tramo descubierto del Rec Comtal. / Ferran Nadeu

"Nos preocupa mucho porque la ciudad de Montcada i Reixac está muy ligada al Rec; la historia de Montcada se resume en trenes y agua", explica Bartolomé Egea, alcalde de la ciudad. "Estaremos muy pendientes de saber cómo se ha producido la pérdida de caudal porque es esencial preservar el curso del Rec Comtal, aunque una parte se dedique a la producción de agua potable", añade.

En este momento, están en marcha las obras para soterrar las vías de la R2 de Rodalies en la localidad pero también los trabajos para desdoblar la gran tubería que traslada agua de Cardedeu a Trinitat y que servirá para poner punto y final a la gran fuga de Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Sin embargo, aún no se ha comprobado que el descenso de caudal del Rec Comtal esté relacionado con alguna de estas obras.

Pieza clave

El Rec Comtal es una pieza importante dentro del engranaje hidráulico del Besòs. Esta histórica acequia que regaba los huertos de Barcelona recoge agua en la zona de confluencia entre el Besòs y el Ripoll y atraviesa Montcada i Reixac. Pero, en los últimos años, ha pasado a formar parte del sistema de abastecimiento metropolitano.

"Nos preocupa mucho porque la ciudad de Montcada i Reixac está muy ligada al Rec" Bartolomé Egea — Alcalde de Montcada i Reixac

Una parte de su caudal se canaliza desde hace aproximadamente dos años hacia la potabilizadora del Besòs, donde se trata para incorporarla a la red de agua potable. La reducción de este flujo llega, además, en un momento especialmente sensible.

El futuro del Besòs está en pleno debate por su papel clave como segundo grifo de abastecimiento para el área metropolitana de Barcelona. Si se extrae más agua de la cuenca del Besòs, se reducirá la dependencia de recursos procedentes de otros sistemas, como el Ter, que abastece a Barcelona a través de embalses como Sau y Susqueda.

Fábricas de agua

En este contexto, están previstas nuevas infraestructuras para aprovechar mejor el agua del Besòs. Una de las más inmediatas es la futura potabilizadora de Montcada, que será explotada por el ente público ATL y que ya ha recibido alegaciones tanto del Ayuntamiento como de Aigües de Barcelona. A esta instalación se suman otros proyectos para ampliar la capacidad de tratamiento y aumentar los procesos de regeneración de agua.

Imagen que representa besos.

Una parte de la discusión se centra en determinar cuánta agua podrá aportar realmente el Besòs en los próximos años y en dirimir si habrá suficiente recurso para todas las potabilizadoras planteadas. Parte del caudal que circula por el río procede de depuradoras que tratan aguas residuales de los municipios metropolitanos. O sea que la disponibilidad futura dependerá tanto de la lluvia como de la capacidad técnica para reutilizar, regenerar y potabilizar el recurso.