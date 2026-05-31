Psicología
La psicóloga Elena Arnaiz lanza una reflexión que va más allá del agotamiento laboral: “Cansa trabajar, pero más aún sentir que siempre tienes que demostrar tu valor”
La especialista pone el foco en una presión silenciosa que muchas personas arrastran en su día a día: la necesidad constante de justificar que merecen su sitio
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Ramón Gutiérrez
Cuando se habla de bienestar, normalmente la conversación gira en torno al sueño, el ejercicio o la alimentación. Sin embargo, hay otra parte del día que también deja huella y muchas veces pasa desapercibida: la jornada laboral.
Revisar el correo nada más llegar, mantener el móvil siempre visible o saltar constantemente entre tareas puede parecer algo menor, pero esos hábitos también condicionan el equilibrio mental y emocional.
La psicóloga Elena Arnaiz explica el agotamiento laboral
La psicóloga Elena Arnaiz analizó cómo pequeñas dinámicas del trabajo diario terminan influyendo en el cansancio, la motivación y la forma en la que las personas se relacionan con su empleo.
Además, reflexiona sobre el cambio generacional en la manera de entender el trabajo y por qué cada vez más empleados sienten desgaste, desconexión o malestar en su rutina profesional.
En su consulta, observa un patrón que se repite con frecuencia y que considera especialmente peligroso: normalizar el malestar laboral hasta convertirlo en parte de la rutina.
Explica que muchas personas pasan años justificando su desgaste bajo la idea de que atraviesan una simple mala etapa o que sentirse agotadas es el precio inevitable del trabajo, cuando en realidad el cuerpo y la mente suelen advertir mucho antes de llegar al límite.
También señala que uno de los errores más extendidos en el entorno profesional actual es confundir la ocupación constante con el verdadero valor laboral.
Según explica, se ha instalado la idea de que estar siempre disponible o responder al instante es sinónimo de compromiso, lo que lleva a muchas personas a sentir culpa por descansar o incluso por terminar su jornada a la hora prevista.
Para ella, detrás de ese comportamiento suele esconderse una necesidad permanente de demostrar que se merece un lugar.
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