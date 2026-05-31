"Andar de capa caída": el origen de la expresión que usamos cuando alguien no levanta cabeza

Decimos que alguien anda de capa caída cuando está bajo de ánimo, derrotado, sin fuerza o pasando una mala racha. No hace falta explicar demasiado: la frase se entiende casi sola. Una persona “de capa caída” parece caminar con menos energía, como si llevara encima el peso de lo que le ocurre.

El origen está en una prenda que durante siglos fue mucho más que abrigo. La capa formaba parte de la imagen pública de una persona. Cubría, distinguía y también decía algo del porte de quien la llevaba. Una capa bien colocada podía sugerir elegancia, autoridad o seguridad. Una capa caída, en cambio, transmitía descuido, abatimiento o pérdida de compostura.

Una imagen fácil de reconocer

La expresión funciona porque convierte un estado de ánimo en una escena visual. No dice simplemente que alguien está triste o desanimado. Dice que se le nota en el cuerpo, en la postura, en la manera de andar.

El origen de andar de capa caída. / INFORMACIÓN

La capa baja, floja o mal llevada se convirtió así en metáfora de una persona venida a menos. Alguien que antes podía mostrarse entero, firme o altivo, pero que ahora aparece apagado.

Del aspecto exterior al estado de ánimo

Con el tiempo, la frase dejó de referirse literalmente a la ropa y pasó al terreno emocional. Hoy puede aplicarse a una persona, a un equipo, a una empresa o incluso a una ciudad.

Un político tras una derrota electoral, un deportista en mala racha, un negocio que pierde clientes o un amigo que no atraviesa su mejor momento pueden estar de capa caída.

Por qué seguimos usándola

La expresión ha sobrevivido porque conserva una fuerza muy humana: todos entendemos que el ánimo también se lleva puesto. A veces no hace falta decir nada. Basta con mirar cómo alguien entra en una habitación para notar que algo le pasa y le pesa.

Noticias relacionadas

Por eso “andar de capa caída” sigue funcionando tan bien. Porque resume en cuatro palabras esa sensación de derrota silenciosa que no siempre se explica, pero casi siempre se nota.