Restablecida la circulación en la R3 entre La Garriga y Figaró, afectada por un robo de cobre

La circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Figaró (Vallès Oriental), interrumpida por un robo de cobre, se ha restablecido a las 06.30 horas de este domingo, según ha informado Renfe. La incidencia se produjo ayer sábado por la mañana y provocó, de rebote, un pequeño incendio de vegetación en la zona.

Técnicos de Adif trabajaron en la resolución de la avería y se habilitó un transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones. No obstante, los trenes de la R3 circularon con normalidad entre Figaró y Ribes de Freser, mientras se mantiene el servicio de refuerzo por carretera entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol.