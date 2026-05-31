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Restablecida la circulación en la R3 entre La Garriga y Figaró, afectada por un robo de cobre

La incidencia se produjo ayer sábado por la mañana y provocó un pequeño incendio de vegetación en la zon

Estación de Rodalies de Mataró, en el Maresme, que será la cabecera de la futura línea orbital ferroviaria.

Estación de Rodalies de Mataró, en el Maresme, que será la cabecera de la futura línea orbital ferroviaria. / Sandra Román / EPC

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La circulación de trenes de la R3 entre La Garriga y Figaró (Vallès Oriental), interrumpida por un robo de cobre, se ha restablecido a las 06.30 horas de este domingo, según ha informado Renfe. La incidencia se produjo ayer sábado por la mañana y provocó, de rebote, un pequeño incendio de vegetación en la zona.

Técnicos de Adif trabajaron en la resolución de la avería y se habilitó un transporte alternativo por carretera entre ambas estaciones. No obstante, los trenes de la R3 circularon con normalidad entre Figaró y Ribes de Freser, mientras se mantiene el servicio de refuerzo por carretera entre Fabra i Puig y Puigcerdà/La Tor de Querol.

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