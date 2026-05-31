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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los sindicatos educativos Ustec y Aspepc (profesores de secundaria) han desconvocado las huelgas que estaban previstas entre el próximo lunes y el jueves, mientras se lleva a cabo una consulta sobre el acuerdo al que han llegado con la Generalitat sobre la mejora de las condiciones laborales de los docentes.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
El sindicato mayoritario en el sector educativo catalán, Ustec-STEs, ha decidido desconvocar las huelgas territoriales previstas para la semana que viene para asegurar la paz social y proporcionar un periodo de reflexión a los docentes, mientras las asambleas de los centros educativos analizan y votan el preacuerdo alcanzado el viernes por la noche con la Conselleria d'Educació. La consulta a los profesores se abrirá el lunes a las 12.00 horas y finalizará el jueves a la misma hora. A la espera del resultado de esas votaciones, Ustec ha optado por no suspender de momento la huelga general que se había programado para el viernes, 5 de junio, en una jornada en la que también está prevista una manifestación por las calles de Barcelona. El sindicato de profesores de secundaria Aspepc también ha dejado en suspenso las movilizaciones durante los cuatro días de consulta | Lee la crónica completa.
Estos son los detalles del acuerdo que convierte a los maestros catalanes en los "mejor pagados de España"
El pacto, según ha subrayado este sábado la consellera Esther Niubó, que convertirá a los docentes catalanes de primaria y de secundaria "en los mejor retribuidos de España", ya que, además de la subida salarial de 450 euros de media, se les pagarán también las antigüedades que perdieron hace unos años con los recortes. Estas son algunas de las condiciones acordadas entre las partes. | Las claves del acuerdo que se votará de lunes a jueves.
Cómo sería la subida salarial, al detalle
El pacto alcanzado ayer viernes, que la Ustec ha calificado de "preacuerdo", contempla un incremento retributivo de unos 600 euros mensuales hasta 2029 para los docentes, incluida la subida autonómica y la estatal.
Según ese sindicato, el plan acordado supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales).
Esto, sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.
Horario de la consulta y formato
USTEC·STEs (IAC) ha anunciado que, conjuntamente con CGT, Intersindical y la COS, mantendrán abierta la consulta a todo el personal docente desde el lunes a las 12 hasta el jueves a las 12. En otro comunicado, la CGT ha concretado que la pregunta consensuada para la consulta es: '¿Estás de acuerdo en que los sindicatos firmemos este preacuerdo?', con dos respuestas: 'Sí' o 'No, me comprometo a seguir con las movilizaciones'.
Otro detalle del preacuerdo: el anhelado retorno de los estadios
Más allá del incremento de estos 450 euros mensuales en cuatro años –el principal logro de este ciclo de huelgas–, el nuevo pacto recoge, también en materia salarial -el núcelo del pacto- la creación de 5.000 cátedras en secundaria y la recuperación de la deuda de los 'estadios' (recuperar el dinero que dejaron de percibir durante el tiempo en el que el primer sexenio se empezaba a cobrar a los nueve años en vez de a los seis), una de las grandes reivindicaciones sindicales de los últimos años.
La suma de estos tres elementos tendrá un coste de unos 726 millones de euros; que se añadirán a los 2.000 millones del acuerdo del 9 de marzo (más de 14 millones para las cátedras en secundaria; 350 para la recuperación de la deuda de los estadios que se abonará en cinco años, y más de 300 millones para el pago del nuevo complemento singular para todos los trabajadores.
Las condiciones del preacuerdo
El preacuerdo, cerrado después de una jornada maratoniana de negociaciones, incorporó 50 euros más que el planteamiento anterior para el complemento de nueva creación destinado a todos los docentes. En cuatro años, este será de 173 euros, que, sumado al incremento del 30% del complemento específico acordado con CCOO y UGT en marzo y a los incrementos estatales, hará que los docentes cobren unos 600 euros brutos mensuales más en cuatro años.
Se mantiene la del viernes
La consulta sobre el preacuerdo con Educació se hará de lunes a jueves para recoger todas las opiniones. La huelga general para el viernes sí se mantiene, de momento.
USTEC desconvoca las huelgas de lunes a jueves mientras dura la votación del preacuerdo
USTEC·STEs (IAC), junto con CGT, Intersindical y COS han anunciado que desconvocan las huelgas de lunes a jueves "como jornada de reflexión mientras la consulta permanezca abierta, manteniendo convocada la huelga general del viernes día 5 en previsión del resultado".
"Solo beneficia a una pequeña parte"
Otro factor que sitúa al sindicato en contra del texto pactado es que "no se derogan los decretos de la discordia" en lo relativo a la democracia en los centros y no se recupera "el poder de decisión de los claustros". Además, lamentan que de momento no haya cambios concretos en el currículo ni medidas para "blindar el catalán en la escuela pública".
Respecto a las 5.000 cátedras para profesores de secundaria, consideran que "solo beneficia a una pequeña parte del profesorado, incrementando la brecha salarial". Tampoco consideran suficientes las medidas para reforzar la educación inclusiva y lamentan que las mejoras afecten principalmente a los profesores, dejando fuera a otro personal educativo.
La CGT y la Intersindical aseguran que el preacuerdo "no es suficiente" y apuestan por votar "no" en la consulta
La CGT y la Intersindical apuestan por votar "no" en la consulta sobre el preacuerdo entre el Departamento de Educación y los sindicatos mayoritarios —Ustec y Profesores de Secundaria— alcanzado este viernes por la noche tras negociaciones maratonianas. De hecho, ambos sindicatos abandonaron la negociación junto con COS. La CGT, que es el único sindicato con representación en la Mesa Sectorial, ha argumentado que el acuerdo incluye mejoras salariales y de plantilla, pero "deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han motivado las huelgas". Las dos organizaciones consideran que se pueden conseguir más mejoras para el sistema educativo en general y que beneficien a más colectivos, así como un blindaje del catalán y cláusulas de revisión salarial.
Los anarcosindicalistas han detallado en un mensaje en "X" que hay margen para presionar con el fin de reducir las elevadas ratios en las aulas y consideran que, con el incremento salarial progresivo pactado hasta 2029, no se recupera "gran parte del poder adquisitivo perdido" y tampoco se incluye una cláusula de garantía salarial de cara al futuro.
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