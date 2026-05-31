Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora del acuerdo con Educació y la decisión de USTEC de desconvocar la huelga

Otro detalle del preacuerdo: el anhelado retorno de los estadios

Más allá del incremento de estos 450 euros mensuales en cuatro años –el principal logro de este ciclo de huelgas–, el nuevo pacto recoge, también en materia salarial -el núcelo del pacto- la creación de 5.000 cátedras en secundaria y la recuperación de la deuda de los 'estadios' (recuperar el dinero que dejaron de percibir durante el tiempo en el que el primer sexenio se empezaba a cobrar a los nueve años en vez de a los seis), una de las grandes reivindicaciones sindicales de los últimos años.

La suma de estos tres elementos tendrá un coste de unos 726 millones de euros; que se añadirán a los 2.000 millones del acuerdo del 9 de marzo (más de 14 millones para las cátedras en secundaria; 350 para la recuperación de la deuda de los estadios que se abonará en cinco años, y más de 300 millones para el pago del nuevo complemento singular para todos los trabajadores.