Mas Barcelona
Gemma Martínez: "Dirigir El Periódico es un privilegio y una oportunidad"
Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
Prensa Ibérica, editora de 27 cabeceras de periódicos en toda España, además de 55 publicaciones corporativas y 71 ediciones locales, ha nombrado a la periodista Gemma Martínez (València, 1972) Directora de El Periódico. Ocupará el cargo a partir de mañana lunes, primero de junio.
La recibo, en el plató de El Periódico, cinco días antes de empezar a ejercer oficialmente el cargo. Gemma está tranquila, me saluda, antes de empezar mira varias veces el reloj y su teléfono móvil. Durante la charla pone énfasis en la transformación digital del diario y fija el ejemplo en algunas cabeceras internacionales. En los tres últimos meses, EL PERIÓDICO ha ocupado la cuarta posición en el ránking GFK de usuarios únicos mensuales en España.
Gemma sustituye a Albert Sáez, que ha estado seis años dirigiendo la cabecera y que a partir de ahora pasa a desempeñar otro tipo de tareas de coordinación y dirección de contenidos del grupo editorial.
Gemma llega a la dirección tras su etapa en la dirección adjunta de el diario, cargo que desempeñó desde septiembre de 2020, procedente del diario Levante, cabecera en la que ejerció la subdirección durante dos años. Antes, ejerció de corresponsal en Nueva York entre 2007 y 2012, especializada en prensa económica.
Acabamos la entrevista, nos saludamos y baja por las escaleras que separan el plató y la redacción. ¡Salud, aciertos y mucha suerte, Directora!
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