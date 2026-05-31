Francia prohíbe los saquitos de nicotina: un fenómeno viral y perjudicial entre los jóvenes de EEUU

Las bolsitas, perlas y chicles de nicotina, productos dirigidos especialmente a los jóvenes, están prohibidos en Francia desde este pasado 1 de abril, según un decreto publicado este sábado en su diario oficial. El gobierno francés ya anunció en otoño de 2024 su intención de prohibir estas bolsitas de nicotina, también conocidas como 'pouches' y popularizadas bajo la marca comercial Snus, de origen sueco, debido al aumento de intoxicaciones que se han registrado entre los adolescentes.

Se trata de una especie de saquitos con polvos de color blanco, similares a las bolsitas de té, que se colocan entre el labio superior y las encías y que, a base de chuparlas, desprenden nicotina, pero sin tener que encender un cigarrillo o un vapeador. Los médicos llevan tiempo avisando de que, pese a su creciente popularidad, no son inocuos para la salud y pueden provocar un chute de nicotina, que genere adicción y otros problemas de salud.

Organización francesa antitabaco

En noviembre de 2024, Contre-Feu, una organización francesa antitabaco, expresó su preocupación por la popularidad de estos productos entre los jóvenes de 13 a 16 años, entre quienes conocían los sobres, bolitas y perlas de nicotina y casi uno de cada diez ya los había probado. Esta organización instó al gobierno a tomar medidas y un año y medio más tarde, la nueva ley ha entrado en vigor, concretamente el 1 de abril de este mismo año.

Francia se une a países como Bélgica, Alemania o Países Bajos al prohibir estos productos. La nueva normativa queda recogida en el Decreto N.° 2025-898 del 5 de septiembre de 2025relativo a la prohibición de productos orales que contienen nicotina en el Servicio Público para la Difusión de la Ley de la República Francesa.

"Este decreto que prohíbe todos los productos de nicotina oral en nuestro territorio, tanto los ya existentes, como las bolsitas de nicotina, como los que la industria planeaba comercializar ¡es una gran victoria! Con esta medida, hemos logrado frustrar las estrategias de los fabricantes que se lucran con la adicción a la nicotina”, celebra Marion Catellin, directora de Contre-Feu.

"Lucrarse a costa de nuestra juventud y salud"

Además ha advertido: "Sin embargo, los grupos de presión no se han dado por vencidos: han impugnado urgentemente este decreto. Si bien esto ha conllevado la suspensión de algunas disposiciones relativas a la fabricación y exportación de estos productos, Contre-Feu intervendrá ante el Ministerio de Salud para garantizar que ninguna empresa pueda seguir lucrándose con esta sustancia nociva a costa de nuestra juventud y nuestra salud".

Y es que, según han denunciado entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, algunas de ellas contienen la misma cantidad que 25 cigarrillos. Los jóvenes han sido uno de los segmentos de población que más rápidamente se ha acercado a ellas, como alternativa a los cigarrillos tradicionales e incluso los vapeadores.

Prohibidos en toda la UE

Los populares ‘snus’ suecos, que han inspirado las bolsitas con nicotina, están prohibidos en la UE porque contienen tabaco, pero las que se venden solo con nicotina nadan en la alegalidad, por lo que pueden ser vendidas por internet y en cualquier establecimiento y adquiridas por menores.

Su expansión ha reabierto también el debate sobre los métodos antitabaco y ha dividido a los que consideran que es mejor fomentar las nuevas formas de consumo, menos dañinas para la salud, con el objetivo de facilitar la deshabituación de los fumadores de los cigarrillos convencionales, de los que defienden que hay que vetar todos los productos, puesto que pueden atraer a nuevos consumidores y no son inocuos para la salud.

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