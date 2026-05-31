Los bautizos aumentan un 10,5% en un año y revierten la tendencia a la baja

Los bautizos aumentaron un 10,5% en 2024 respecto al año anterior en Catalunya, según recoge la memoria anual de la Conferència Episcopal Tarraconense, consultada por la ACN. En 2024 se celebraron 14.190 bautizos, una cifra superior a los 12.835 del ejercicio anterior. Aun así, los nacimientos no han dejado de descender en los últimos años. El repunte rompe una tendencia a la baja que se arrastraba, según la misma fuente, desde al menos 2017, el primer año del que se ofrecen datos. Por otro lado, en el caso de las primeras comuniones y los matrimonios católicos, la tendencia descendente no se ha detenido y cayeron alrededor de un 3% en 2024 —el año más reciente con datos disponibles— respecto al año anterior.

Evolución de los principales sacramentos en la Iglesia católica

Haciendo un cálculo aproximado y asumiendo que los bebés son bautizados el mismo año natural en que nacen, alrededor de un 26% de los recién nacidos habrían pasado por la iglesia en las primeras semanas de vida en 2024, un aumento respecto al 23% de 2023 —siempre según estimaciones de la ACN—, aunque sin alcanzar el casi 30% de 2017, el primer año con datos de la Tarraconense. Así, pese al repunte de 2024, la cifra queda lejos de los 19.856 bautizos registrados hace nueve años.

Por otro lado, las primeras comuniones cayeron un 2,8% en 2024 y se situaron en 9.375, una cifra inferior a las 9.651 de 2023, manteniendo una tendencia a la baja que no se ha detenido desde el inicio de la serie histórica. En cuanto a los matrimonios por la Iglesia, la dinámica es similar, con una caída del 3,6% en 2024 respecto al año anterior, quedándose en 2.696 enlaces matrimoniales. En 2017, la Conferencia Episcopal Tarraconense registró 4.002.

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Los datos también reflejan un repunte de las confirmaciones, otro de los sacramentos de iniciación católica que se realiza después de la comunión. Tras años de descenso, en 2024 se contabilizaron 5.478, un 10% más que el año anterior. En cuanto a las unciones de enfermos, las 3.860 registradas representan un 9% menos que en 2023.