Un avión con destino a Mallorca regresa a EEUU por un altavoz Bluetooth llamado "bomba"

Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (Nueva Jersey) y Palma de Mallorca (España), tuvo que regresar poco después de iniciar el vuelo por un dispositivo Bluetooth al que un pasajero había bautizado como "bomba", según informaron pasajeros a varios medios.

A las 17.58 horas del sábado, el avión despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) con destino a Palma de Mallorca y, aproximadamente dos horas después, cuando se encontraba en medio del Atlántico, regresó al aeropuerto de origen por una emergencia de seguridad.

Según explicaron algunos pasajeros al portal especializado AirLive, la tripulación ordenó a los pasajeros que desconectaran inmediatamente todos los dispositivos Bluetooth.

Los auxiliares de vuelo explicaron que se trataba de una orden procedente de las oficinas centrales de United en Chicago y advirtieron de que, si no se apagaban todos los dispositivos, el avión tendría que regresar.

"Dijeron que una persona había hecho algo con el Bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo", explicó un pasajero al medio.

Tras varias solicitudes y un último aviso de un minuto, al menos dos dispositivos permanecieron encendidos.

Ante la negativa a desconectarlos, los pilotos tomaron la decisión de regresar.

Una falsa amenaza

De acuerdo con una grabación de audio de la conversación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, la amenaza fue originada por un dispositivo bautizado con "cierta palabra de cuatro letras".

Pasajeros explicaron a medios especializados en aviación que se trataba de "BOMB", bomba en inglés.

Los dispositivos Bluetooth, como unos auriculares, pueden rebautizarse y el nuevo nombre puede verse desde cualquier dispositivo cercano conectado.

Tras aterrizar en Newark, los pasajeros fueron evacuados con sus pasaportes y teléfonos mientras el personal de seguridad inspeccionaba la aeronave.

Finalmente, las autoridades corroboraron que solo se trataba del nombre de un dispositivo y detuvieron al responsable, un adolescente de 16 años, según los medios.

Noticias relacionadas

Todavía no se conocen los cargos que se presentarán contra él, pero el incidente podría acarrearle graves consecuencias legales.