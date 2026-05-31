Casi 2.000 personas con el apellido O'Sullivan se reunen en Irlanda para batir un récord mundial

Personas de los apellidos O'Sullivan y Sullivan, procedentes de Irlanda y todo el mundo, hicieron historia el sábado al celebrar la mayor congregación de personas con el mismo nombre de familia. Casi 2.000 personas que comparten el mismo nombre irlandés se reunieron en el pintoresco pueblo sudoccidental de Castletownbere, donde Guinness World Records verificó la cifra.

"Con un total de 1.848, el clan O'Sullivan ostenta el récord mundial Guiness, ¡felicidades!", declaró a la multitud un funcionario del organismo verificador de récords. Superó con ello a otro apellido irlandés, los Gallagher, que antes ocupaban el lugar de privilegio.

Los apellidos O'Sullivan y Sullivan son comunes en County Cork y el sudoeste de Irlanda.

Diáspora irlandesa

Integrantes de la enorme diáspora irlandesa llegaron a abultar las cifras.

Mary Sullivan, una estadounidense de origen irlandés, dijo que había "viajado más de 3.000 millas (4.800 kilómetros)" para sumarse al esfuerzo por alcanzar el récord.

"Somos estadounidenses pero amamos nuestra herencia irlandesa y la rastreamos por el árbol familiar", comentó la mujer de 59 años del estado de Ohio.

El organizador de la congregación, Jim O'Sullivan de Castletownbere, comentó que tuvo dudas de poder reunir suficiente gente debido a la lluvia matinal. "Pero la gente llegó en cantidades y lo logramos", declaró.

Uno de los que viajó de más lejos fue Michel Sanchez O'Sullivan, de México, quien dijo a la AFP que su abuelo era un O'Sullivan de Nueva York que se radicó en México.

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"Hasta donde sabemos somos los únicos O'Sullivan en México, es estupendo estar aquí y explorar mis raíces irlandesas", comentó el hombre de 35 años, que cargaba a su hija Olivia en sus hombros.