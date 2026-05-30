Los sindicatos de profesores mantienen la huelga del lunes mientras consultan al colectivo docente

Los sindicatos USTEC, CGT y la Intersindical van a mantener este lunes la huelga convocada en las comarcas centrales y de Girona a la espera de que las bases de las tres organizaciones avalen el acuerdo al que llegaron este viernes por la noche con la Conselleria de Educació. La consulta se realizará de forma conjunta por parte de los tres sindicatos y se prevé que pueda empezar este mismo sábado o domingo por la mañana y se alargue hasta el lunes por la tarde. "Ya que el acuerdo de huelga fue unitario, hemos decidido que, aunque USTEC ha alcanzado un acuerdo con el Govern, hay que volver a preguntar a las bases, también de forma unitaria, y decidir si hay un alto al fuego", ha argumentado Iolanda Segura, portavoz de USTEC.

"La propuesta supone avances muy importantes, conseguidos gracias a la movilización y la capacidad de presión y lucha del colectivo", ha destacado el sindicato en un comunicado dirigido a sus afiliados. Con todo, agrega el mismo documento, USTEC es "consciente de que continúan existiendo reivindicaciones pendientes y que será necesario seguir trabajando y movilizándose para profundizar en la recuperación de derechos y la mejora de las condiciones laborales y educativas". Por este motivo, "la propuesta de preacuerdo será sometida a consulta al conjunto del colectivo, que tendrá la última palabra sobre su validación". Si no se avala, el sindicato se reserva la posibilidad de reiniciar una nueva tanda de protestas a partir del 8 de junio.

Así, si finalmente la consulta con las bases termina con la ratificación del acuerdo, previsiblemente quedarían desconvocados los paros previstos para el resto de la semana. El martes, 2 de junio, estaban llamados a la huelga los docentes adscritos al Consorci d'Educació de Barcelona y los de las ciudades metropolitanas; para el miércoles, al paro territorial se había citado a las plantillas de Tarragona y las Terres de l'Ebre, mientras que para el jueves, 4 de junio, los llamados a la huelga eran los que ejercen en Lleida y en el Alt Pirineu i Aran. La semana debía concluir con uina huelga general de todos los centros educativos catalanes y con una gran manifestación del sector en Barcelona. Todo ello es lo que se va a someter este fin de semana a votación, a la espera de que los servicios técnicos de las tres organizaciones acaben de resolver cómo hacerlo.

La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dicho ser consciente de que no se puede garantizar que se desconvoquen, aunque confía en que sea así puesto que es un acuerdo "con el conjunto de la mesa sectorial, con cuatro de los cinco sindicatos que tienen representación. "Dependerá de su organización, es decir, si el lunes desconvocan ya esta huelga o mantienen la del lunes y, en todo caso, pueden desconvocar las que hay convocadas posteriormente", ha apuntado la consellera.

La CGT lo ve aún insuficiente

La CGT-Intersindical, que no ha firmado el acuerdo, sigue considerando insuficiente la oferta de Educació que finalmente incorpora 50 euros más que el planteamiento anterior para el complemento de nueva creación para todos los docentes. A cuatro años, este será de 173 euros, que sumado al incremento del 30% del complemento específico acordado con CCOO y UGT en marzo y los incrementos estatales, hará que los docentes cobren unos 600 euros brutos mensuales más a cuatro años. USTEC y ASPEPC someterán a consulta el nuevo acuerdo. "La propuesta no contempla cuestiones que desde nuestro sindicato se consideran mínimos, muy mínimos", ha lamentado Laura Gené, portavoz de CGT.

A este complemento hay que sumarle el incremento del 30% del complemento específico —ya pactado en marzo— y esta suma supondría un incremento de 384 euros para los maestros de primaria y de 389,50 euros para los profesores de secundaria si se tiene en cuenta solo la parte de incremento que aporta la Generalitat —unos 450 si se incluyen los importes afectados por los incrementos estatales—. Si se añaden los incrementos salariales pactados a escala estatal para todos los funcionarios, las cuantías son de 599,50 y 633,58 mensuales a cuatro años, respectivamente.

Además, se ha incluido la recuperación de la deuda de los sexenios en cinco años. Los sexenios son las cuantías que cobran los profesionales de la educación por antigüedad (por cada seis años trabajados en el sistema público) y que hasta 2012 se cobraban, pero que con los recortes pasaron a cobrarse a los nueve años. En 2024, este recorte se revirtió, pero el colectivo exigía percibir aquello que no había cobrado durante los recortes, cuestión que ahora ha sido aceptada por parte de la administración.

Más allá del aspecto salarial, se incluye la convocatoria de 5.000 cátedras para profesores de secundaria en dos años, de tal manera que serían 2.500 el próximo año y la misma cantidad el siguiente. En cuanto a las dotaciones o plazas puntuales en determinadas posiciones, la propuesta incluye 1.088 dotaciones para la inclusiva para el curso 2026-2027; otras 1.651 para 2027-2028; 1.651 más para 2028-2029 y, finalmente, 2.023 para 2029-2030, hasta alcanzar una previsión global de 6.413.

Los nuevos aspectos acordados se incluirán en una adenda al pacto, que asciende a un importe de 726 millones de euros, que deben sumarse a los 2.000 ya acordados en marzo con CCOO y UGT.