El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació

El sindicato mayoritario en el sector educativo catalán, Ustec-STEs, ha decidido desconvocar las huelgas territoriales previstas para la semana que viene para asegurar la paz social y proporcionar un periodo de reflexión a los docentes, mientras las asambleas de los centros educativos analizan y votan el preacuerdo alcanzado el viernes por la noche con la Conselleria d'Educació. La consulta a los profesores se abrirá el lunes a las 12.00 horas y finalizará el jueves a la misma hora. A la espera del resultado de esas votaciones, Ustec ha optado por no suspender de momento la huelga general que se había programado para el viernes, 5 de junio, en una jornada en la que también está prevista una manifestación por las calles de Barcelona. El sindicato de profesores de secundaria Aspepc también ha dejado en suspenso las movilizaciones durante los cuatro días de consulta.

"El acuerdo con Educació supone avances muy importantes, conseguidos gracias a la movilización y la capacidad de presión y lucha del colectivo", ha destacado Ustec en un comunicado dirigido a sus afiliados. Y aunque es "consciente de que continúan existiendo reivindicaciones pendientes y que será necesario seguir trabajando y movilizándose para profundizar en la recuperación de derechos y la mejora de las condiciones laborales y educativas", la organización sindical se compromete a acatar el resultado de "la consulta al conjunto del colectivo, que tendrá la última palabra sobre su validación". Si finalmente el preacuerdo no se avala, se reserva la posibilidad de reiniciar una nueva tanda de protestas a partir del 8 de junio.

Quienes sí van a salir a las calles (y carreteras) el lunes en Girona y en la Catalunya central son los afines a la CGT y la Intersindical, que se ha desmarcado este sábado por la tarde de la desconvocatoria de la Ustec. El martes, 2 de junio, la CGT sigue llamando a la huelga los docentes del Consorci d'Educació de Barcelona y los de las ciudades metropolitanas, y para el miércoles, al paro territorial se había citado a las plantillas de Tarragona y las Terres de l'Ebre. El jueves, 4 de junio, los llamados a la huelga son los que ejercen en Lleida y en el Alt Pirineu i Aran. Para terminar la semana, los convocantes de las protestas tienen prevista una huelga general de todos los centros educativos catalanes y la gran manifestación del sector en Barcelona.

La consellera de Educació, Esther Niubó, ha confiado que las consulta a los centros acabe con un voto favorable al pacto, puesto que es un acuerdo "con el conjunto de la mesa sectorial, con cuatro de los cinco sindicatos que tienen representación". Niubó ha subrayado que las nuevas condiciones salariales convertirán a los docentes catalanes de primaria y de secundaria "en los mejor retribuidos de España", ya que, además de la subida de 450 euros mensuales de media, se les pagarán también las antigüedades que perdieron hace unos años con los recortes.

La CGT lo ve aún insuficiente

La CGT-Intersindical, que no ha firmado el acuerdo, sigue considerando insuficiente la oferta de Educació que finalmente incorpora 50 euros más que el planteamiento anterior para el complemento de nueva creación para todos los docentes. A cuatro años, este será de 173 euros, que sumado al incremento del 30% del complemento específico acordado con CCOO y UGT en marzo y los incrementos estatales, hará que los docentes cobren unos 600 euros brutos mensuales más a cuatro años. "La propuesta no contempla cuestiones que desde nuestro sindicato se consideran mínimos, muy mínimos, como la definición de qué recursos se destinan a la escuela inclusiva o qué pasa con las ratios", ha lamentado Laura Gené, portavoz de CGT.

Al complemento de retribución pactado el viernes con la conselleria hay que sumarle el incremento del 30% del complemento específico -ya pactado en marzo- y esta suma supondría un incremento de 384 euros para los maestros de primaria y de 389,50 euros para los profesores de secundaria si se tiene en cuenta solo la parte de incremento que aporta la Generalitat. Si se añaden los incrementos salariales pactados a escala estatal para todos los funcionarios, las cuantías son de 599,50 y 633,58 mensuales a cuatro años, respectivamente.

Además, se ha incluido la recuperación de la deuda de los sexenios en cinco años, un plus de antigüedad que hasta 2012 se cobraba cada seis años, pero que con los recortes pasaron a cobrarse a los nueve años. En 2024, este recorte se revirtió, pero el colectivo exigía percibir aquello que no había cobrado durante los recortes, cuestión que ahora ha sido aceptada por parte de la administración. Más allá del aspecto salarial, se incluye la convocatoria de 5.000 cátedras para profesores de secundaria en dos años, de tal manera que serían 2.500 el próximo año y la misma cantidad el siguiente. En cuanto a las dotaciones o plazas puntuales en determinadas posiciones, la propuesta incluye la creación de 6.413 dotaciones para la inclusiva que se irían desplegando de manera progresiva hasta el curso 2029-2030.