Renfe triplicará las estaciones de Rodalies preparadas para limpiar graffitis de los trenes

Renfe planea multiplicar por tres las estaciones de la red de Rodalies preparadas con el material necesario para limpiar los grafitis que, constantemente, se pintan en sus trenes. Hoy por hoy, solo cinco estaciones en Catalunya están adaptadas para este cometido. Ahora, la empresa quiere sumar nueve apeaderos más para, igual que sucede con las reparaciones rápidas de sus trenes, poder actuar más cerca del punto donde se ha producido la incidencia y no perder tanto en el tiempo del traslado de los vagones hasta uno de estos puntos.

Actualmente, solo tienen un túnel de lavado adaptado las estaciones de Sant Andreu, Estació de França, L'Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú y Ripoll. Esta disposición se concentra en el área de Barcelona y, sobre todo, en el eje de la R2. El resto de líneas, tienen que recorrer grandes distancias para poder llegar a uno de estos puntos. Un ejemplo: los trenes de la R4 –una línea que se alarga durante 143 kilómetros– o de la R1 solo tienen un taller adaptado en su misma línea, en L'Hospitalet. El caso es especialmente preocupante en la línea del Maresme, donde los últimos meses se han producido pintadas en algunos de los nueves trenes de Alstom que descansan en estas vías mientras realizan trayectos de prueba.

Ahora, el plan de Renfe pasa por adaptar las instalaciones en las estaciones de Mataró, Sant Vicenç de Calders, Reus, Móra La Nova, Lleida, Manresa y Vic. La ampliación se dará en algún momento indeterminado de los próximos meses, pero tiene que permitir que líneas como la R4, la R1 o los Regionals tengan opciones en todas sus cabeceras y no tener que acercarse obligatoriamente hasta Barcelona.

Una larga cruzada

La ampliación de los talleres disponibles es el útlimo paso de una larga cruzada de todas las Administraciones implicadas en la gestión de Rodalies contra los grafitis. Estas pintadas perjudican gravemente el servicio ferroviario. Sin ir más lejos, el año pasado se pintarrajearon 55.100 metros cuadrados de trenes en 970 actos vandálicos. En total, afectaron a 1,4 millones de viajeros, costaron 7,4 millones de euros de los contribuyentes y obligaron a inmovilizar de media dos trenes al día.

En 2025, se pintarrajearon 55.100 metros cuadrados de trenes en 970 actos vandálicos.

Ante la problemática, ya hace tiempo que Territori, Adif y los Mossos trabajan de forma coordinada reforzando la seguridad en puntos críticos de actos vandálicos. En algunas estaciones, se vigila también utilizando drones y unidades caninas para disuadir a los grafiteros.

La última medida para intentar que los grafitis en Rodalies vayan a menos se aprobó la semana pasada en el Parlament. Además de las condenas penales que pueden acarrear estos actos vandálicos –que en algunos casos llegan a suponer hasta 15 años de cárcel– la Generalitat penalizará administrativamente a los grafitis que causen más estragos con multas de hasta 900.000 euros. Fue una iniciativa del propio Govern, que anunció el president Salvador Illa en octubre del año pasado, y que se aprobó en la Cámara catalana con el apoyo de todos los partidos excepto de los Comuns y la CUP. El endurecimiento del régimen sancionador prevé multas de entre 18.000 y 90.000 euros para los casos menos graves.

Una limpieza más rápida

Otro de los pasos que ha dado Renfe para intentar minimizar el impacto de los grafitis en el servicio de Rodalies es renovar algunos de los productos con lo que ejecuta la limpieza. Se trata de un nuevo detergente que acelera ligeramente el proceso.

Hasta ahora, el producto que se aplicaba tardaba entre 5 y 10 minutos en actuar. Después, los grafitis deben fregarse y los residuos tienen que retirarse y tratarse de una manera específica según la normativa vigente, lo que alarga considerablemente el proceso. Además, para poder lavar alguno de los trenes también tienen que adaptarse brevemente las vías en las que descansan y tapar el hueco entre vagón y andén, donde trabajan los operarios encargados de la limpieza.