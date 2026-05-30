El 80% de los profesores de València vota mantener la huelga indefinida pero la mayoría apuesta por rebajar la movilización

Los profesores han votado mayoritariamente seguir con la huelga indefinida, pero no el formato actual. Un 54% respalda un paro con movilizaciones puntuales, mientras que el 26 % de las más de 30.000 respuestas obtenidas ha apostado por respetar la huelga en el formato actual, el 20 % ha pedido desconvocar la huelga sin perder el pulso de las movilizaciones y solo 89 personas con un contundente 0 % han preferido desconvocar la huelga indefinida y renunciar a todo tipo de protestas.

Los docentes de la Comunitat Valenciana han votado mediante formulario a la última propuesta remitida por Conselleria, un documento dividido en ocho bloques temáticos por cada una de sus reivindicaciones, desde las ratios a la burocracia pasando por los sueldos o las infraestructuras. De todos los acuerdos propuestos, los profesores han aceptado masivamente que STEPV, CCOO y UGT firmen el acuerdo relacionado con la burocracia y han rechazado avalar el resto de propuestas presentadas por la Conselleria, incluida la de los salarios, respaldada únicamente por un 11 %.

La negociación para poner fin a la huelga educativa en la educación pública valenciana será mañana domingo a las 18 horas, cuando se retomará la conversación. Aunque inicialmente se había dicho que no habría mesa negociadora ni documentos hasta la semana próxima, la reclamación de los sindicatos ha surtido el efecto de avanzar en unas horas esa nueva cita.

“Consideramos que la negociación no puede esperar al lunes, el profesorado, la comunidad educativa no puede esperar a que se tomen un fin de semana libre, eso no es tomarse en serio al conflicto, al profesorado ni a las familias”, ha destacado en declaraciones a los medios Beatriu Cardona, del STEPV. Ha pedido que la Conselleria “cancele toda su agenda” para centrarse en avanzar en la negociación y, si no puede encargarse, que los responsables dejen su cargo. “La huelga está funcionando”, advierte.

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Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT ha acordado pedir un avance y que se negociara ya este fin de semana, y sus representantes se trasladaron este pasado viernes a la Conselleria para plantear esa petición. Con todo, desde la administración autonómica se ha asegurado que se está elaborando un documento que se les entregará a los sindicatos con las propuestas finales, una vez esté preparado, pero hoy no se va a negociar nada porque no estaban los representantes de los otros sindicatos, ANPE y CSIF.