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Riesgo de incendios

En nivel rojo 24 municipios de Lleida por riesgo muy alto de incendio forestal

Este sábado se han producido dos incendios, ya controlados por los Bombers, en Barberà de la Conca (Conca de Barberà) y Tremp (Pallars Jussà)

Un incendio forestal controlado por los Bombers

Un incendio forestal controlado por los Bombers / Bombers

Redacción / EFE

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Veinticuatro municipios de la provincia de Lleida se encuentran en nivel rojo por peligro muy alto de incendio forestal, ha informado el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat. Este mismo sábado, se han producido dos incendios, ya controlados por los Bombers, en Barberà de la Conca (Conca de Barberà) y Tremp (Pallars Jussà), ambos causados por la quema de restos vegetales escapados.

Los veinticuatro municipios están enclavados en las comarcas de la Noguera, Segarra, Segrià y Urgell. En Catalunya, además, se encuentran en nivel naranja, por riesgo también elevado de incendio forestal, las comarcas de Terra Alta, Priorat y Pallars Jussà.

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Los Agentes Rurales, ante ese escenario, ha pedido a los ciudadanos que extremen la prudencia para evitar incendios.

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