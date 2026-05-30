Renfe
Interrumpida la línea R3 de Rodalies entre La Garriga y Figaró por un incendio próximo a las vías
Se mantiene operativo el servicio de refuerzo por carretera habilitado en toda la línea R3
El Periódico
La circulación de trenes en la línea R3 está interrumpida desde primera hora de este sábado entre las estaciones de La Garriga y Figaró debido a un incendio declarado en las proximidades de la infraestructura ferroviaria.
Según informa Rodalies Renfe a través de X, el tráfico ferroviario permanece suspendido en este tramo de la línea mientras se gestiona la incidencia. No obstante, los trenes continúan prestando servicio entre las estaciones de Figaró y Ribes de Freser.
Para minimizar las afectaciones a los viajeros, se mantiene operativo el servicio de refuerzo por carretera habilitado en toda la línea R3. Este dispositivo alternativo permite garantizar la movilidad de los usuarios mientras persistan las restricciones en la circulación ferroviaria.
Por el momento, no se han facilitado más detalles sobre el alcance del fuego ni sobre una posible previsión para el restablecimiento completo del servicio entre La Garriga y Figaró.
Se recomienda a los usuarios de la línea R3 mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con la incidencia.
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