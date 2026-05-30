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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, negociaciones con Educació y amenaza de los sindicatos

Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria

Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"

Los docentes bloquean la estación del Cremallera en Montserrat y dejan a decenas de turistas atrapados.

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Helena López

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Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este viernes, después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en la conselleria como medida de presión tras acabar el día anterior sin acuerdo, los sindicatos y el Departament d'Educació se han vuelto a reunir.

Hoy es la décima jornada de huelga educativa del trimestre -este viernes en el Baix Llobregat y el Penedès- y la octava reunión entre sindicatos y Departament.

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Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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