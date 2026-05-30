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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, negociaciones con Educació y amenaza de los sindicatos
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este viernes, después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en la conselleria como medida de presión tras acabar el día anterior sin acuerdo, los sindicatos y el Departament d'Educació se han vuelto a reunir.
Hoy es la décima jornada de huelga educativa del trimestre -este viernes en el Baix Llobregat y el Penedès- y la octava reunión entre sindicatos y Departament.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Acuerdo sobre el despliegue de dotaciones
Educació y sindicatos han acordado una previsión inicial de despliegue de 1.088 dotaciones para el curso 2026-2027, 1.651 dotaciones para el 2027-2028, 1.651 dotaciones para el 2028-2029 y 2.023 dotaciones para el 2029-2030, "hasta lograr una previsión global de 6.413 dotaciones".
En este marco, las dotaciones previstas se entienden como mínimos garantizados, susceptibles de ampliación con nuevas dotaciones en las diferentes etapas educativas "según las necesidades detectadas, incorporando progresivamente figuras y recursos que permitan avanzar en la competencia comunicativa del alumnado".
Este anexo también prevé una disposición adicional en la que se concreta la cuestión de los estadios, al afirmar que se garantiza el abono en el periodo de 5 años de las cuantías no percibidas destinadas a compensar los estadios y el avance a 3 años del incremento del 30% del complemento específico.
Educació se compromete a impulsar la convocatoria de catedráticos
La Conselleria también se compromete a impulsar la convocatoria de plazas del cuerpo de catedráticos de Secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas, de acuerdo a lo que establece la Ley de Educación: serán 5.000 plazas entre 2027 y 2028 (2.500 cada año).
En cuanto al calendario de tramitación, los requisitos y el sistema de acceso, se concretarán en el marco de la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo, "con carácter previo a su aprobación, en coherencia con la planificación plurianual de las ofertas de empleo público y con la configuración de las plantillas".
El acuerdo de la Generalitat con los sindicatos docentes supone añadir 726 millones a los 2.000 previstos
El acuerdo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con los sindicatos mayoritarios Ustec•Stes y Aspepc•Sps, logrado tras la mesa sectorial de este viernes, supone añadir 726 millones de euros a la inyección de 2.000 millones ya prevista en el acuerdo de marzo con CC.OO. Educació y la UGT.
Según el documento pactado, al que ha tenido acceso Europa Press, el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunay --el nuevo complemento para todos los docentes-- se fija "inicialmente" para 2026 en 50 euros y se despliega progresivamente durante el periodo de vigencia del acuerdo.
En cuanto a los incrementos mensuales, para 2026 se prevé que sea de 50 euros, en 2025 de 52,25, en 2028 de 103,30 y en 2029 de 173,30; y a nivel anual, en 2026 de 700 euros, en 2027 de 731,50, en 2028 de 1.466 y en 2029 de 2.426,20.
Además, se explica que este complemento entra en vigor durante el ejercicio de 2026 y se aplica "con carácter retroactivo" a partir del 1 de enero de 2026, sin perjuicio de la fecha efectiva de la primera mensualidad de pago
"El Govern quiere invertir en Educació"
"El Govern quiere invertir en Educació", ha afirmado el secretario de Millora Educativa, Ignasi Giménez.
Educació destaca el avance en inclusiva
Más allá de la subida salaria, Giménez valora también el avance en la escuela inclusiva y la convocatoria de cátedras para secundaria.
"Estarán entre los docentes mejor pagados", afirma Educació
El secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, afirma que Catalunya ha dado "un paso más adelante" al firmar el acuerdo, tras el pacto alcanzado con CCOO y UGT. "Seran de los docentes mejor pagados del Estado", ha celebrado Giménez, quien ha asegurado que están "contentos y satisfechos".
Refuerzo para la inclusiva
El acuerdo alcanzado, que debe ser votado por las bases de los sindicatos, también incluye un refuerzo de la escuela inclusiva.
CCOO emplaza a ratificar el acuerdo
CCOO, sindicato que firmó junto con UGT el polémico acuerdo con Educació, ha reivindicado el pacto alcanzado semanas atrás y ha emplazado a los sindicalistas a refrendar el nuevo acuerdo.
La huelga del lunes aún no está desconvocada
La huelga prevista para el lunes aún no está desconvocada. Según Ustec, aún se tiene que hablar qué hacen con las protestas convocadas.
450 euros: la subida salarial pactada a partir de 2029
Finalmente, la subida salarial es de 450 euros mensuales que se cobrarán a partir de 2029.
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