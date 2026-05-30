Vivienda
Desahuciada una familia con una madre de 95 años pide ayuda al Ayuntamiento en Málaga: "Vengo como una vecina desesperada a pedirles auxilio y amparo para mi familia"
Marisol Troncoso, que será desahuciada el 11 de junio, y que también vive con un hijo discapacitado mental y un hermano, intervino en el pleno para pedir un alquiler
Alfonso Vázquez
Marisol Troncoso, la vecina de 66 años que vive con su madre de 95 años, un hijo discapacitado mental y un hermano que solo recibe un euro de pensión, intervino ayer en el pleno municipal para pedir un alquiler al Ayuntamiento de Málaga, dado que será desahuciada el próximo 11 de junio de un piso en alquiler de la calle Mauricio Moro Pareto; pese a haber estado al corriente de pago durante 18 años.
"No hemos encontrado nada. Ayer, una persona me dijo que necesitaba una nómina más", comentaba el jueves por la mañana a La Opinión, a las puertas del Ayuntamiento, poco antes de iniciarse el pleno.
Esta vecina, hija de emigrantes españoles en Venezuela, intervino en el pleno previamente a la discusión de una moción de Con Málaga, que pedía una moratoria de cinco años para nuevos apartamentos turísticos, hoteles, diferentes alojamientos y cambios de uso de locales comerciales. La moción fue rechazada por el voto mayoritario de los populares.
"Se alteró nuestra vida familiar"
Como informó este periódico, Marisol Troncoso explicó que, hace dos años, "se alteró nuestra vida familiar estando al corriente de pago", cuando el propietario de la vivienda inició un procedimiento de desahucio, "porque la necesita, y hoy mi familia se enfrenta al desahucio inminente de nuestra vivienda habitual".
Por ello, reconoció que acudía al pleno "como una vecina desesperada a pedirles auxilio y amparo a mi familia", al tiempo que recordó que su madre, de 95 años y titular del contrato, "está impedida, con movilidad nula y una pensión mínima".
También recordó la circunstancia familiar de su hijo de 39 años y la de su hermano de 68, e indicó que su trabajo -como teleoperadora- es lo que mantiene a la familia; "aunque actualmente estoy de baja por una fuerte depresión provocada por el miedo a quedarnos en la calle".
Marisol Troncoso agradeció la ayuda "generosa" del Área de Vivienda, que le ha concedido una "ayuda habitaciona"; pero lamentó que «ninguna inmobiliaria nos acepta". Por todo ello, dijo confiar "en su humanidad y en las herramientas de este Ayuntamiento para salvarnos de esta situación".
Marisol Troncoso finalizó con esta pregunta dirigida al alcalde y a los concejales: "¿Si fuera su madre, su familia, la que se encontrara en esta situación qué harían?, ¿qué esperarían de las administraciones públicas?".
La respuesta del alcalde
Al terminar su intervención, el alcalde, Francisco de la Torre, le dirigió estas palabras: "Tenga la seguridad de que no le dejaremos solos. Haremos todo lo posible para que tenga esa vivienda en alquiler".
Marisol Troncoso comentó tras salir del pleno: "Tengo un poquito más de esperanza".
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