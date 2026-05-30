Claves | Estos son los detalles del acuerdo que sube el sueldo de los maestros en 450 euros mensuales

El acuerdo alcanzado a última hora del viernes entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat y los sindicatos Ustec•Stes y Aspepc•Sps, supone añadir 726 millones de euros a la inyección de 2.000 millones ya prevista en el acuerdo que se había alcanzado en marzo pasado con CCOO y UGT. Según el documento acordado entre las dos partes, el complemento de mejora del Servei d'Educació de Catalunya (el nuevo complemento para todos los docentes) se fija "inicialmente" para 2026 en 50 euros y se despliega progresivamente durante el periodo de vigencia del acuerdo, de manera que en 2027 será de 52,25; en 2028, de 103,30, y en 2029, de 173,30. A ello se sumará una subida anual que este 2026 aportará 700 euros al salario; en 2027, otros 731,50; en 2028, 1.466, y en 2029, 2.426,20.

Además, se explica que este complemento entra en vigor durante el ejercicio de 2026 y se aplica "con carácter retroactivo" a partir del 1 de enero de 2026, sin perjuicio de la fecha efectiva de la primera mensualidad de pago.

La Conselleria también se compromete a impulsar la convocatoria de plazas del cuerpo de catedráticos de secundaria, de artes plásticas y diseño y de escuelas oficiales de idiomas, de acuerdo a lo que establece la ley de educación de Catalunya, con 5.000 plazas entre 2027 y 2028 (2.500 cada año). En cuanto al calendario de tramitación, los requisitos y el sistema de acceso, se concretarán en el marco de la comisión de despliegue y seguimiento del acuerdo, "con carácter previo a su aprobación, en coherencia con la planificación plurianual de las ofertas de empleo público y con la configuración de las plantillas".

Los negociadores han acordado una previsión inicial de despliegue de 1.088 dotaciones para el curso 2026-2027, 1.651 dotaciones para el 2027-2028, 1.651 dotaciones para el 2028-2029 y 2.023 dotaciones para el 2029-2030, "hasta lograr una previsión global de 6.413 dotaciones". En este marco, las dotaciones previstas se entienden como mínimos garantizados, susceptibles de ampliación con nuevas dotaciones en las diferentes etapas educativas "según las necesidades detectadas, incorporando progresivamente figuras y recursos que permitan avanzar en la competencia comunicativa del alumnado". Este anexo también prevé una disposición adicional en la que se concreta la cuestión de los estadios, al afirmar que se garantiza el abono en el periodo de 5 años de las cuantías no percibidas destinadas a compensar los estadios y el avance a 3 años del incremento del 30% del complemento específico.

El documento concluye asegurando que las partes firmantes se comprometen a desplegar el anexo "mediante los instrumentos normativos, organizativos y presupuestarios necesarios, en el marco del diálogo social y de la comisión de despliegue y seguimiento".

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A este acuerdo se ha llegado tras más de tres horas de negociación este viernes por la mañana y otras tres horas por la tarde, así como cinco horas de receso en las que el departamento que dirige Esther Niubó, que ha estado presente en las conversaciones, se ha reunido con las organizaciones sindicales. El acuerdo ha de ser ratificado ahora por las asambleas de ambas organizaciones sindicales, con lo que, por el momento, se mantienen las huelgas convocadas para esta semana, han indicado las dos entidades.