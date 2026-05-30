Un centenar de detenidos y más de 2.000 identificados: Los Mossos despliegan su ofensiva contra la multirreincidencia

Los Mossos d'Esquadra desplegaron este viernes por la tarde y madrugada de sábado un amplio dispositivo contra los multirreincidentes en varias localidades del área metropolitana. En esta actuación también participaron efectivos de policías locales y guardias urbanas, Policía Nacional, Policía Portuaria y seguridad privada de TMB.

En concreto, los agentes de la policía detuvieron a 100 personas e identificaron a 2.026. Además, otras 19 quedaron investigadas por varios delitos, se identificaron a 196 vehículos, con 44 denuncias de tráfico y requisó un coche y 14 patinetes eléctricos por incumplir la normativa, además de que podrían usarse para robar.

Los agentes también emitieron 110 denuncias administrativas por incumplir la normativa de seguridad ciudadana y llevar encima armas blancas o drogas y se hicieron 31 intervenciones en establecimientos por si compraban material robado, además de incumplir posibles ordenanzas municipales. En los controles del metro se hicieron 10.543 validaciones de billetes y se interpusieron 263 denuncias administrativas por viajar sin pagar.

Por otro lado, la Policía Nacional informa que dentro de sus atribuciones para controlar infracciones de la ley de extranjería se identificaron a 2.312 personas, que suman 2.718 antecedentes, en toda Barcelona y área metropolitana, y se detuvo a 33 ciudadanos extranjeros , con 2663 antecedentes policiales, por estancia irregular en España.

Una detención del plan Kanpai de los Mossos / Mossos

Por ciudades, en Barcelona se detuvo a 45 sospechosos, que suman 635 antecedentes, por delitos como 4 robos con violencia, 5 hurtos, 5 de tráfico de drogas, un quebrantamiento de condena, 1 lesiones, 16 requerimientos judiciales y 13 por incumplir la normativa de extranjería, que hizo la Policía Nacional.

Se identificó a 1.004 personas con 4.695 antecedentes, con 96 vehículos controlados,29 denuncias de tráfico y 15 investigados con 129 antecedentes. Se intervino un patinete y un coche y se interpusieron 63 denuncias por incumplir la ley de seguridad ciudadana: 37 por llevar droga encima, 16 por armas blancas, 4 por falta de respeto, una por negativa a identificarse y cinco por otras razones. Los agentes hicieron 16 inspecciones a establecimientos con diferentes infracciones administrativas detectadas.

Kanpai en el aeropuerto

La policía también desplegó el dispositivo Kanpai en varias ciudades del sur del área metropolitana, así como en el aeropuerto. En L'Hospitalet de Llobregat y dentro de este plan contra la multirreincidencia se hicieron 11 detenidos, un investigados 336 identificados, 11 denuncias por incumplir la normativa de seguridad ciudadana, 11 patinetes retirados y 44 inspecciones en establecimientos. En Cornellà hubo 2 detenidos, 96 identificados y 7 denuncias administrativas; en Esplugues 1 investigado y 70 identificados; en El Prat 3 detenidos y 33 identificados y en el aeropuerto 4 detenidos, 1 investigado, 56 identificados y 10 denuncias tráfico. La Policía Nacional detuvo a tres sospechosos por incumplir la normativa de extranjería en el marco de los controles conjuntos.

Imagen de un agente en el plan Kanpai / Mossos

También en la zona norte del área metropolitana se hizo este dispositivo. En Badalona hubo 13 detenidos, 216 identificados, 17 denuncias administrativas por llevar droga o armas blancas encima y 8 inspecciones establecimientos; en Sant Adrià de Besòs 13 detenidos, 77 identificados, 6 denuncias administrativas y 3 inspecciones establecimientos y en Santa Coloma de Gramenet 6 detenidos, 116 identificados y 6 denuncias administrativas.

Plan de choque en L'Hospitalet

Dentro del plan de choque policial específico desplegado en L'Hospitalet de Llobregat para reducir la delincuencia, el Bastió, los agentes detuvieron a 9 personas por tener un requerimiento judicial pendiente, quebrantamiento de condena, salud pública, robo violento, lesiones o cuatro arrestados por incumplir la ley de extranjería. Además, se identificaron a 161 personas con 357 antecedentes y se inspeccionó una joyería, una tienda de teléfonos móviles y un bar sospechosos de adquirir productos robados, aunque sólo se levantaron actas por incumplir ordenanzas municipales.

En el operativo entre Mossos, Guardia Urbana de L'Hospitalet y Policía Nacional también se identificó un coche, se interpusieron siete denuncias por llevar droga encima y hubo un investigado por apropiación indebida. La Guardia Urbana requisó 10 patinetes eléctricos que incumplían la normativa e interpuso dos denuncias de tráfico. La Policía Nacional emitió siete citaciones por irregularidades en extranjería e hizo el traslado de cinco personas a efectos de notificarles requerimientos.

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Dispositivo Bastió en L'Hospitalet este viernes / Mossos

Desde mediados de abril los Mossos despliegan el Plan Bastió por el crecimiento del 10% de la delincuencia en esta ciudad, por lo que se hará un dispositivo extraordinario en varios barrios de L'Hospitalet, además de un refuerzo con patrullas uniformadas y de paisano. Uno de los principales objetivos es detener a autores de robos muy jóvenes, sin antecedentes que se mueven deprisa con patinetes para cometer los robos.