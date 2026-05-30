El Gobierno elabora bajo presión el informe decisivo sobre el futuro de la caza del lobo en España

El Gobierno tiene sobre la mesa el asunto espinoso más decisivo sobre el futuro de la gestión del lobo en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afronta la redacción definitiva del informe sexenal de la especie. Se trata de un documento clave que indicará si el estado de conservación ecológica del carnívoro es 'favorable' o 'desfavorable'. ¿Y por qué es tan importante el veredicto final? Porque aunque Europa haya rebajado el grado de protección del lobo, su explotación cinegética solo se permite en caso de que la población sea 'favorable'.

El ministerio ya sometió a información pública una primera versión de este informe. La conclusión técnica afirmaba que la especie presentaba un estado de conservación 'desfavorable'. Sin embargo, varias comunidades autónomas, encabezadas por Galicia, rechazaron la propuesta y presentaron un documento alternativo que, con los mismos datos, defendía que el lobo se encuentra ya en un estado 'favorable', hecho que permitiría ampliar los controles letales sobre la especie.

Nueva sentencia contraria a la caza del lobo ibérico / Pablo Santana/Shutterstock

¿Cuáles son las razones técnicas que llevaron al ministerio a la calificación del estado del lobo como 'desfavorable'? Principalmente, tres tipos de problemas: poblacionales, genéticos y de mortalidad no natural (furtivos o capturas accidentales). Acerca de la cuestión poblacional y genérica, un estudio científico reciente advierte de que la población ibérica de lobos requiere un rescate genético. Esto implica la necesidad de recuperar diversidad genética en la población ibérica de lobos, favoreciendo el intercambio entre grupos y reduciendo los efectos de la endogamia para reforzar la viabilidad de la especie a largo plazo. Una hipotética fórmula para lograrlo sería conectar la población francesa con la ibérica, a través de los Pirineos.

Pero no solo las autonomías han remitido informes contrarios a la decisión. Entidades ambientales han trasladado a Transición Ecológica varias informaciones para que el Gobierno ratifique su primera conclusión y mantenga el estado de conservación como 'desfavorable'.

Debate clave

Fuentes del ministerio detallan a EL PERIÓDICO que se publicará un nuevo informe una vez se analicen todas las aportaciones por los diferentes sectores. El documento verá la luz en las próximas semanas o meses, aseguran estas mismas fuentes. "Hay que recordar que el informe sexenal ya llega con más de un año de retraso, seguramente por la disparidad de criterios y la polémica asociada a la especie", detalla Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. "No obstante, los datos científicos evidencian sin dudas que no disponemos de una población de lobos segura y estable", añade en conversación con este diario.

"Los datos científicos evidencian sin dudas que no disponemos de una población de lobos segura y estable" Juan Carlos del Olmo — WWF

Del Olmo menciona el "artificio legal" que el PP y Vox aprobaron en el Congreso con el apoyo de Junts y el PNV: "En la ley de desperdicio alimentario, se incluyó un punto sobre el lobo, argumentándolo por la depredación de ganado, en el que se especificaba que el informe sexenal se debía votar en la conferencia sectorial". Por tanto, cuando el ministerio termine el documento revisado, se deberá someter a una votación en la que participarán las autonomías.

Este escenario, según WWF, abre la puerta a que se acabe considerando la población española en un estado de conservación favorable. De todas formas, Del Olmo alerta de que la Comisión Europea tiene potestad para devolver el informe alegando criterios incorrectos, como sucedió en Suecia, por ejemplo.

Cómo cazar al lobo

"La decisión final es esencial porque determinará como queda la situación del lobo en España", detalla Víctor Sazatornil, investigador especializado en la especie. Para que el lobo pasase de ser una especie protegida a una especie cinegética se debían dar muchos pasos. Primero, se cambió el Convenio de Berna. Luego, el Parlamento Europeo avaló la modificación de la Directiva Hábitats para rebajar el grado de protección del lobo. Después, el Congreso eliminó al lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).

Aun así, todavía queda un último paso para abordar la caza del lobo de forma abierta: el hecho de que la población se encuentre en un estado de conservación 'favorable'. "En los últimos años, se han elaborado varias investigaciones para determinar qué se debe interpretar como 'favorable' a la hora de analizar las poblaciones de los grandes carnívoros", explica Sazatornil. Es cierto que los diferentes países comunitarios han gozado de bastante "libertad" a la hora de establecer el estado del cánido.

La decisión final del ministerio y el posterior aval (o no) de las autonomías será definitivo para saber si se puede hacer una gestión cinegética del lobo o no. En caso de que el lobo siga estando en estado 'desfavorable', tan solo se pueden matar ejemplares puntualmente en caso de daños que deben justificarse de forma pormenorizada. De hecho, en los últimos meses, la justicia ya advirtió de que las capturas realizadas en comunidades del norte de España como Asturias no debían autorizarse.

Sazatornil recuerda que hace 16 años, antes de que el lobo entrara en el LESPRE y cuando el lobo estaba en estado de conservación 'favorable', la especie ya se podía cazar en el norte del Duero. Sin embargo, el declive de las poblaciones llevó al Gobierno a proteger específicamente a la especie, más allá de lo que dijese Bruselas. Ahora, la situación ha cambiado y el lobo está a un paso de ser considerado una especie cinegética, siempre y cuando el estado de conservación siga siendo 'favorable'.