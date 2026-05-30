El calvario de Alfredo Cuervo, de 44 años y con una enfermedad ultra rara: "Los dedos de los pies se me mueven solos y eso me provoca muchísimo dolor"

Convivir con el dolor tiene muchas formas. La de Alfredo Cuervo Plaza empieza en los pies. En unos dedos que comenzaron a moverse solos hace diez años, casi como una broma absurda grabada con el móvil mientras dormía. Entonces todavía trabajaba, tenía una vida normal, salía de casa,... Tenía 34 años. Nadie podía sospechar que aquel pequeño temblor terminaría por encerrarlo entre cuatro paredes y convertir su día a día en una batalla constante contra una enfermedad tan rara que apenas hay 17 casos diagnosticados en el mundo.

Alfredo Cuervo tiene ahora 44 años y vive en Piedras Blancas. Habla despacio, cansado... Lleva demasiado tiempo negociando con el sufrimiento. Su enfermedad se llama “Painful Legs and Moving Toes Syndrome", un trastorno neurológico extremadamente infrecuente que provoca movimientos involuntarios en los dedos de los pies acompañados de un dolor crónico e insoportable. “No es exactamente piernas inquietas”, aclara. “Son los dedos moviéndose solos… y con muchísimo dolor”, apunta.

Durante mucho tiempo nadie supo decirle qué le ocurría. Primero llegaron las molestias, luego los dolores y, más tarde, la desesperación. “Me hacían pruebas y pruebas y me decían que no tenía nada”. Hasta que un médico le soltó una frase que todavía recuerda: “Loco no estás. Si tienes dolor, de algún lado vendrá”.

Vanesa Rodríguez y Alfredo Cuervo con la foto de su boda, en el salón de su casa, en Piedras Blancas / Luisma Murias

De consulta en consulta

Entonces comenzaron las derivaciones, las consultas de neurología y el peregrinaje médico. Para entonces, Alfredo ya veía cómo sus pies cobraban vida propia. Por las noches se grababa mientras dormía: él roncando y sus dedos moviéndose sin control bajo las sábanas. Al principio incluso le hacía gracia. Después dejó de reírse. “Llegaron a ponerme bótox equivalente a mil kilos, quinientos en cada pie, y los movimientos siguieron igual”, cuenta como anécdota.

Hoy vive prácticamente recluido en casa. Lleva una temporada "bajo". Hay días en los que ni siquiera puede levantarse de la cama. LA NUEVA ESPAÑA le visitó el jueves. Entonces se vistió y se presentó en el sofá. Hacía medio año que no sabía de su habitación, que es su lugar seguro, como da cuenta su pareja, Vanesa Rodríguez. “El dolor se parece a “tener una muela insoportable y apretarla todavía más”, describe. Un dolor agudo, eléctrico, constante. Uno que ni la morfina consigue apagar.

El fetanilo

“El fentanilo es lo único que me calma”, explica. Su vida se mide ahora en dosis, ambulancias y urgencias hospitalarias. Más de 80 ingresos en unos meses. Semanas enteras hospitalizado. Madrugadas eternas esperando medicación.

“Ellos ya saben que cuando entro por la puerta (de Urgencias) necesito el fentanilo”, cuenta con impotencia. “No quiero colarme delante de nadie. Solo que me lo pongan para dejar de sufrir”, dice este hombre con un 65 por ciento de discapacidad.

Alfredo Cuervo y su mujer, durante la entrevista / Luisma Murias

Jubilado

La enfermedad lo obligó a jubilarse prematuramente. Atrás quedaron los trabajos en la extinta Alcoa, la rutina, la normalidad. También quedaron atrás muchas cosas invisibles: salir a pasear, bajar con su hijo al parque, dormir una noche entera o conducir hasta el infinito para dar rienda suelta a su pasión: la fotografía de naturaleza. Vendió la cámara.

“Yo era muy activo, no paraba nunca en casa”, recuerda. Ahora pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, su “sitio seguro”, donde intenta distraerse mirando monedas antiguas, consultando la bolsa en el móvil o viendo series de madrugada cuando el dolor le concede una tregua.

Su mujer, el sostén emocional de la familia

A su lado está Vanesa Rodríguez, su mujer, psicóloga de profesión ahora cuidadora de su pareja y sostén emocional de toda la familia. Ella ha vivido la transformación completa de Alfredo: del hombre inquieto y nervioso al paciente agotado por el dolor crónico y los tratamientos. “Tienes que hacer un duelo de la persona que eras”, explica. “Despedirte del Alfredo de antes y aprender a vivir con esto”, le dice. “Esto” es un movimiento arrítmico, constante. Es una cara desencajada por el dolor. "Esto" es un olvido de la última frase dicha por la medicación.

También está Alex, su hijo de seis años, que ha crecido viendo ambulancias entrar y salir de casa como si formaran parte del paisaje cotidiano. “Papá va al hospital”, dice con naturalidad, cuanta su madre, cuando toca otra visita urgente. “Ya nació cuando su padre tenía la enfermedad y está muy adaptado. Es tranquilo y lo ayuda. No ve la enfermedad de su padre como un drama sino como algo natural”, señala Vanesa.

Cuatro años de espera por una consulta

La crudeza de la enfermedad no termina en el dolor físico. Alfredo denuncia también el abandono institucional y la falta de atención especializada. Actualmente se trata en la Ruber de Madrid, desplazándose desde Asturias y asumiendo gastos constantes porque, asegura, en la región no recibe respuestas. “Llevamos cuatro años esperando por una consulta en el HUCA, en Oviedo”, lamenta Vanesa.

En esa travesía médica, Alfredo Cuervo sí quiere detenerse en dos nombres propios: la neuróloga Carmen García Cabo, quien identificó inicialmente el trastorno, y su médica de familia y también a su enfermera de Atención Primaria de Piedras Blancas a quien agradece haber estado disponible “a cualquier hora”.

Porque cuando una enfermedad es tan rara que apenas existe bibliografía, la empatía también se convierte en tratamiento.

Intervenciones experimentales

Alfredo ha pasado por intervenciones experimentales, operaciones en la médula y neuroestimuladores implantados para intentar frenar un dolor que sigue ahí. Nada ha funcionado del todo. El cuerpo, además, ha empezado a reaccionar de otras maneras: espasmos, temblores, trastornos funcionales del movimiento. Como si el sufrimiento hubiese aprendido nuevos caminos dentro de él.

Aun así, sigue peleando.

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