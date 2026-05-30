El calor récord de mayo dispara el riesgo de incendios en las Terres de l’Ebre y adelanta la campaña forestal

El calor récord que se está registrando este mes de mayo ha adelantado un mes la campaña de vigilancia activa que realizan los Grupos Especiales de Prevención de Incendios Forestales (GEPIF) en las comarcas tarraconenses Terra Alta y la Ribera d’Ebre. Los GEPIF controlan el territorio mediante rutas móviles y puntos fijos de observación para detectar rápidamente cualquier columna de humo y activar de inmediato los equipos de extinción. Este jueves ya alertaron de un incendio en el término municipal de Bot. También supervisan el cumplimiento de las restricciones del nivel 3 del Pla Alfa, activado por peligro muy alto de incendio este viernes en el norte de ambas comarcas de las Terres de l’Ebre. El Departament d’Agricultura reforzará los GEPIF este verano con 10 bases operativas y 95 efectivos en toda Cataluña.

Este viernes, el Observatori de l’Ebre registró el récord absoluto de temperatura en un mes de mayo, con 37,5 grados, y el mapa de peligro de incendio se ha elevado hasta riesgo alto en todo el territorio y muy alto en el norte de las comarcas de la Terra Alta y la Ribera d'Ebre. Esto se debe a que es la zona donde menos ha llovido durante la primavera, pero donde también se acumula una gran cantidad de combustible fino tras un invierno extraordinariamente lluvioso.

“Empezamos antes y lo que más nos preocupa es que el combustible fino ahora mismo se ha secado y, como hay mucho debido a las lluvias de los últimos meses, esto hace que los incendios puedan propagarse muy rápido”, ha alertado en declaraciones a la ACN el jefe de equipo de la Terra Alta, Joaquim Miralles. Así, la temporada de incendios forestales vuelve a presentarse complicada. “Esperamos que la próxima semana bajen un poco las temperaturas, pero se prevé que será como la del año pasado”, ha añadido.

Pendientes de cualquier alerta

En el primer día de estas tareas de vigilancia, cuatro agentes del GEPIF de la Terra Alta iniciaron el seguimiento desde el Coll del Moro, en Gandesa, y se desplazaron después a La Fatarella, Vilalba dels Arcs o la Pobla de Massaluca. Según explicó Joaquim Miralles, tras una reunión informativa y siguiendo los mapas de riesgo, la unidad se desplaza por rutas asignadas y puntos de observación para realizar una “vigilancia dinámica” desde zonas elevadas que permiten una amplia visión del territorio.

“En lugares como este ¡¡tenemos una buena perspectiva y podemos hacer vigilancia estática con gran campo de visión”, describió Miralles. En días con autorizaciones para quemas agrícolas, se vigila especialmente el mosaico agrario hasta las doce del mediodía. “Estamos atentos a cualquier columna dentro de una finca rústica”, explicó. Después, las horas más críticas son el mediodía y la primera tarde, cuando el calor es máximo.

Respuesta rápida y presencia disuasoria

Además de alertar sobre columnas de humo, la presencia de los GEPIF cerca de carreteras permite una intervención rápida. También actúan como elemento disuasorio. “La gente se acerca y pregunta qué actividades se pueden hacer. Esto hace que se lo piensen antes de cometer imprudencias”, explicó Miralles.

Entre las negligencias más comunes están las barbacoas en zonas prohibidas o quemas fuera de periodo autorizado. Por ello, una parte importante del trabajo es la concienciación ciudadana en zonas de alta afluencia.

Más efectivos GEPIF este año

El Departament d’Agricultura ha activado la vigilancia con todos los efectivos en las zonas del Ebro. Las bases de Arnes y Benifallet contarán con refuerzos hasta alcanzar 24 trabajadores en total. En conjunto, los GEPIF pasarán de 60 a 95 efectivos este verano.

Durante el año, estas unidades realizan también mantenimiento de infraestructuras de prevención, puntos de agua, caminos y franjas de seguridad. En mayo, además, se centran en la vigilancia de bosques de ribera, especialmente sensibles por la alta inflamabilidad de ciertos materiales vegetales.

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Despliegue durante la campaña de siega

La próxima semana se incorporarán más unidades en Catalunya con la campaña de siega. Aunque el riesgo de incendios puede mejorar ligeramente, el peligro seguirá siendo alto en varias zonas, especialmente por tormentas secas y fuertes vientos. El Govern pide máxima prudencia ante un escenario de riesgo elevado.