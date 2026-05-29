En la bahía dels Alfacs
Vídeo | Una ballena rorcual de ocho metros queda varada en el delta del Ebre
Alertan de que podría quedar de nuevo varada debido a su precario estado de salud.
Una ballena rorcual de entre siete y ocho metros de longitud ha aparecido varada esta mañana en la bahía dels Alfacs, en el delta del Ebre, a poca distancia de la playa interior de la barra del Trabucador. Los Agents Rurals recibieron el aviso de la presencia del cetáceo a primera hora en las aguas de la bahía.
El animal presentaba heridas de gravedad. Una embarcación del Grup de Suport Marítim del cuerpo se desplazó hasta el lugar para asegurar la zona y custodiar al animal. Técnicos y veterinarios de la Fundació CRAM se han hecho cargo del animal y del operativo de salvamento. Fuentes de la entidad han explicado que la subida del nivel de la marea ha permitido devolverla al agua, pero alertan de que podría quedar de nuevo varada debido a su precario estado de salud.
Por el momento, se desconoce la causa por la que la ballena ha quedado varada en este punto, así como el origen de las heridas.
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