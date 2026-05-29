Vall d'Hebron confirma que las vacunas vivas atenuadas en personas con esclerosis múltiple son seguras

El Centre d'Esclerosis Múltiple de Catalunya (la Fundació Cemcat) y el Servei de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron han publicado un trabajo que confirman la seguridad de las vacunas vivas atenuadas, que incluyen una versión debilitada del virus que causa la enfermedad, en personas con esclerosis múltiple (EM). La investigación demuestra que las vacunas contra el sarampión, la rubéola, las paperas (MMR) y la varicela no se asocian con un aumento del riesgo de brotes ni de actividad inflamatoria de la patología.

El estudio, publicado en la revista científica 'Jama Network Open', analiza datos de 369 personas con EM tratadas en el Cemcat entre 2016 y 2024. De estas, 123 recibieron al menos una dosis de vacuna viva atenuada porque no tenían inmunidad previa demostrada frente al sarampión o la varicela. Los investigadores comparan la evolución de estos pacientes con la del resto y se observa que el riesgo de brote durante el año posterior a la vacunación no es superior al de los controles. Además, los análisis de resonancia magnética disponibles tampoco muestran un aumento de la actividad inflamatoria entre los vacunados.

"Este estudio aporta una evidencia muy necesaria en un contexto en el que todavía existen dudas sobre la seguridad de estas vacunas en personas con esclerosis múltiple", explica el Dr. René Carvajal, investigador del grupo de Neuroinmunología Clínica del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y neurólogo del Cemcat. El experto afirma que las vacunas son seguras para tratar la enfermedad.

La reticencia vacunal

Los autores del estudio destacan la importancia de las vacunas vivas atenuadas antes de empezar tratamientos de alta eficacia para la esclerosis que pueden tener efectos inmunodepresores. Un tratamiento en el que una vacunación adecuada es vital para evitar complicaciones derivadas de sarampión o varicela.

Ante la ausencia previa de estudios sobre los efectos de la vacunación en estos casos, la Dra. Mar Tintoré, jefa asistencial del Servicio de Neurología/Neuroinmunología de Vall d’Hebron, y jefa asistencial del Cemcat, apunta que "la reticencia vacunal sigue siendo frecuente entre personas con EM, a menudo por el miedo a que la vacunación pueda desencadenar brotes de la enfermedad".

El equipo científico subraya la importancia de la evidencia científica sólida de los resultados, para reforzar la confianza en las vacunas en un contexto de escepticismo que ha causado un aumento de casos de sarampión y en el que "las coberturas vacunales han disminuido en algunos entornos".

El equipo científico subraya la importancia de la evidencia científica sólida de los resultados, para reforzar la confianza en las vacunas en un contexto de escepticismo que ha causado un aumento de casos de sarampión y en el que "las coberturas vacunales han disminuido en algunos entornos". El hallazgo también puede agilizar el acceso a los tratamientos modificadores de la esclerosis múltiple. Muchos pacientes requieren de esta vacunación antes de las terapias inmunosupresoras, por incompatibilidad de la misma cuando este tratamiento ya ha empezado.

Asesoramiento ante la desinformación

Esta investigación se enmarca en el contexto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra el 30 de mayo. Por ello, Vall d’Hebron y el Cemcat han llevado a cabo un estudio paralelo sobre el impacto de la desinformación en las decisiones reproductivas en las mujeres con la enfermedad.

Este trabajo, publicado en 'Patient Education and Counseling', cuenta con la participación de 200 mujeres de entre 18 y 45 años, con el 59% de ellas admitiendo que la enfermedad ha influido en sus decisiones sobre maternidad. Destacan las preocupaciones de un riesgo de empeoramiento del EM tras el parto, la posibilidad que los hijos lo padezcan o efectos negativos de fármacos sobre el feto.

Sin embargo, solo una de cuatro había recibido asesoramiento reciente sobre embarazo y EM, en el que se incluye información sobre tratamientos o los riesgos reales de transmisión de la patología en estos casos.