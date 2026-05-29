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EL PAPA EN MADRID

Tráfico, calor, obras… el corazón de Madrid, ‘zona de guerra’ para preparar la paz de León XIV

Las primeras estructuras ya ocupan calzadas y paradas de autobús en el eje Prado-Recoletos-Castellana, pero el punto crítico llegará entre el 3 y el 4 de junio, con los cierres totales de Plaza de Lima y Cibeles

Montaje del escenario principal para la misa que oficiará el Papa en Cibeles.

Montaje del escenario principal para la misa que oficiará el Papa en Cibeles. / EPE

Héctor González

Héctor González

Madrid
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En los alrededores de Cibeles empiezan ya a coger forma las distintas estructuras que albergarán el escenario principal, frente a la fachada del Ayuntamiento, y la carpa que dará cobijo a los 1.000 niños cantores del coro que acompañará al Papa León XIV en la misa multitudinaria prevista para el próximo domingo 7 de junio. A apenas 9 días de la llegada del pontífice, la capital apura las horas para completar todos los preparativos necesarios para los cuatro intensos días que pasará en la ciudad.

Los trabajos de montaje comenzaron de forma escalonada el pasado 21 de mayo, pero desde esta semana han empezado a traducirse ya en cortes, ocupaciones de calzada, supresión de paradas de autobús y desvíos puntuales en los dos grandes escenarios de la visita: la Plaza de Lima, donde se celebrará la vigilia del sábado 6 de junio, y la Plaza de Cibeles, que acogerá al día siguiente la misa central.

Por ahora, las restricciones son molestas, pero soportables. Lo peor llegará a partir de la próxima semana. Las afecciones progresivas de estos días para permitir el montaje de escenarios, pantallas, torres de sonido, iluminación, aseos y zonas auxiliares darán un salto cualitativo el miércoles 3. Desde las 00:00 horas de esa noche, se producirá el cierre total de Plaza de Lima y su entorno desde las 00.00 horas del miércoles 3 de junio, mientras que Cibeles quedará completamente cortada desde la misma hora del jueves siguiente.

En este último punto, las afecciones se concentran ya en el entorno del Palacio de Cibeles, el paseo del Prado, Recoletos y la calle Alcalá. En los últimos días, se han ocupado paradas de autobús y varios carriles frente a la sede del Ayuntamiento y el Cuartel General del Ejército para estos trabajos previos. A ellos se suman las obras de remodelación en marcha en Alcalá entre las plazas de Cibeles y la Independencia, donde se han suprimido dos carriles para ampliar las aceras y conectar peatonalmente con la Puerta de Alcalá, sumando complicaciones, ruido y molestias en la zona.

En Plaza de Lima, por su parte, el montaje ya ha obligado a cerrar la calzada central del paseo de la Castellana en ambos sentidos, con el tráfico derivado por los laterales. También se han limitado giros desde General Perón hacia Castellana norte y desde Concha Espina hacia Castellana sur, y no se permite cruzar entre ambas vías a través de la plaza. Desde la noche de este jueves al viernes está previsto, además, el inicio del montaje de la zona del coro, con nuevas ocupaciones permanentes de carriles entre General Perón y Castellana, aunque el Consistorio prevé mantener al menos dos carriles abiertos hasta el cierre completo.

De aquí en adelante, las cosas se irán complicando cada vez más en el centro de Madrid. Hasta el 31 de mayo continuará la fase preventiva del dispositivo estatal de seguridad y los trabajos de instalación en los principales puntos del recorrido. El 1 de junio arrancará la fase de alerta diseñada por Interior. El día 3 comenzará la gratuidad de la EMT y BiciMAD y llegarán los cierres de Lima y Cibeles. El viernes 5, víspera de la llegada del Papa, quedarán deshabilitadas las reservas de estacionamiento para autobuses turísticos y discrecionales en zona SER y se prevé una llegada creciente de peregrinos a la ciudad.

La agenda papal comenzará el sábado 6 con la llegada a Barajas por la mañana, la recepción institucional y la vigilia de Plaza de Lima por la tarde-noche. Ese día el norte de la Castellana concentrará buena parte de las restricciones, con desvíos de líneas de EMT y cierres o limitaciones en estaciones de Metro próximas al recinto. El domingo 7 será el turno de Cibeles, con la misa multitudinaria por la mañana y las mayores afecciones en el centro. El programa continuará el lunes 8 con actos en la Almudena y el Santiago Bernabéu, y finalizará el martes 9 con un encuentro con voluntarios en IFEMA antes de la salida desde Barajas.

El calor es otro de los factores que preocupan, especialmente de cara a la eucaristía del domingo. Aunque todavía es pronto para tener una previsión más precisa, el Consistorio confía en que las temperaturas den "una cierta tregua" durante los días centrales de la visita, según apuntó este jueves la vicealcaldesa, Inma Sanz. Preguntada al respecto en rueda de prensa, la portavoz municipal señaló que el acto está previsto a una hora temprana, a las 10.00 de la mañana, y que el propio Palacio de Cibeles proyectará sombra sobre parte de los asistentes más próximos al edificio.

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En todo caso, el dispositivo incluirá puntos de agua y recomendaciones para que los asistentes se hidraten y se protejan del sol, además de un amplio despliegue de sanitarios, SAMUR y Protección Civil repartidos a lo largo del recorrido para actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

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