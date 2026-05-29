Sofía Grace Villavicencio Clayton, estudiante de medicina en el top de las jóvenes promesas de España: "Desde que he podido he aprovechado los veranos para seguir aprendiendo"

Sofía Grace Villavicencio Clayton ha recorrido innumerables veces los paseos de tierra del Parque Taoro en Puerto de la Cruz. Su casa, aquella en la que ha pasado la mayor parte de su infancia, se encuentra cerca del Hotel Botánico, por lo que sus paisajes no le han sido nunca ajenos. Pero tampoco lo son los de su vivienda al norte de Inglaterra, en Reino Unido, en la que recuerda haber pasado decenas de veranos escuchando las historias de sus abuelos. Su vida siempre ha sido la dicotomía de quien nace con dos nacionalidades: grupos de amigos que hablan diferentes idiomas, la adaptación constante a dos culturas dispares y una familia dividida por miles de kilómetros de mar. Una dualidad a la que, sin embargo, ha sabido sacar provecho, pues sumada a su entusiasmo prístino por la medicina y el conocimiento, la han llevado a convertirse en una de las jóvenes promesas de España

Lo reconoce así la Nova 111 Student List 2026, un reconocimiento que pone en valor el talento emergente en territorios insulares y refuerza la diversidad geográfica de una edición en la que los perfiles de alto potencial se distribuyen por todo el país. La joven portuense, hija de madre británica y padre canario, se encuentra en el top 10 de España en la rama de medicina.

La joven se encuentra entre los 10 futuros médicos con un futuro más brillante

"Esto muy agradecida, es todo un honor recibir este reconocimiento, ha sido una sopresa muy agradable", recalca la joven, que asegura que poco tiene que ver con sus calificaciones. "Yo creo que ha sido por el cómputo de muchos factores, pero sobre todo por realizar estancias, presentaciones, asistir a congresos y los idiomas", recalca. Aunque no ha está siendo un camino fácil, su "fortuna" reside en haber contado a su alrededor gente que le apoya y le inspira. "Me han retado a mejorar, y es esa red la que me ha hecho llegar a donde estoy hoy", resalta.

Como explica, sus padres han sido "su mayor apoyo", aunque ninguno de ellos forma parte de la profesión médica. "He entrado a ciegas", relata.

De prácticas por el mundo

Villavicencio podría ser una estudiante más de quinto de Medicina en la Universidad de La Laguna (ULL), pero –pese a su juventud– ya ha tenido experiencia en quirófanos muy alejados de España. Y es que las prácticas de carrera en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) le han sabido a poco. "Desde que he podido he aprovechado los veranos para seguir aprendiendo", explica la joven.

Los últimos dos veranos, por esta razón, ha podido recorrer los pasillos de varios hospitales en distintos puntos del mundo, desde Madrid, hasta Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Así, en estos úlitmos cuatro años, la joven ha tenido la oportunidad de recorrer los pasillos de centros tan prestigiososo como Hospital The Royal Marsden en Chelsea, Londres y del McGill University Health Centre, en Canadá, enfundada en su uniforme quirúrgico. Por ello, pese a quedarle aún un año del Grado por delante, esta experiencia le ha dejado claro en lo que se quiere especializar: la cirugía torácica.

Experiencias para un mejor futuro profesional

"Son experiencias que creo que me van a ayudar a ser mejor profesional en un futuro y a dar la mejor asistencia posible, así como a conocer cómo se trabaja en otros sistemas de salud", resalta la joven, que en esos periodos también ha podido conocer la investigación por dentro. "Canadá me abrió los ojos, lo que se investigaba allí luego se utilizaba para tratar distintas patologías, son otras formas de ver las cosas", recalca.

Este año regresará a Inglaterra durante los meses de verano, esta vez con una beca para trabajar Glenfield Hospital, en Leicester. Y, en concreto, en el servicio de cirugía torácica. "Todas estas prácticas te las gestionas tú a tu manera", explica la joven, que sentencia que, desde segundo de carrera, ha intentado ser "más proactiva para aprovechar todo el tiempo".

La especialidad que más apasiona a la portuense es cirugía torácica

¿Cómo logra tantas oportunidades? "Siendo un poco pesada", confía entre risas. "Mando muchos correos, y la mayoría ni siquiera me contestan, pero por pura estadística, alguno debe responder", sentencia. También se ha ayudado de los programas de intercambio de la propia universidad y de los hospitales a los que acude. "La mayoría son muy receptivos con estudiantes extranjeros", relata.

¿En Canarias o el extranjero? La joven aún no ha decidido su futuro

Y pese a haber podido catar la sanidad y la formación en otros lugares del mundo, no tiene más que alabanzas para sus profesores de La Laguna. "La calidad de la formación aquí es muy buena", sentencia la joven, que explica su decisión de seguir formándose en el extranjero porque "al principio es todo muy teórico". "Me gusta poderlo complementar", relata.

Pese a su movimiento constante por diferentes hospitales y sistemas sanitarios, aún no tiene claro si su futuro estará en Canarias, en la península o en algún otro lugar del mundoo. "De momento, me gusta mucho la cirugía torácica, y en Tenerife no hay, así que dependerá de las plazas", argumenta la joven, que insiste en que prefiere esperar a los acontecimientos antes de tomar una decisión.

Lo que sí tiene claro es que si tiene que emigrar, su destino final estará en Canarias. "Me gustaría volver aquí más adelante", insiste.

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Un exigente proceso

Los más de 2000 candidatos a este galardón han sido evaluados a través de un exigente proceso basado en más de 200 criterios diseñados por Nova para identificar el talento con mayor potencial, y valorados por un doble jurado. Los premiados en la ‘Nova 111 Student List’ se integran en la red de Nova con una membresía de por vida, que les da acceso a eventos de networking, programas de mentoría y oportunidades profesionales. Además, recibirán visibilidad en medios y redes sociales, y podrán conectar directamente con empresas líderes.