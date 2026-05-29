La selectividad catalana bate un nuevo récord de matriculaciones, con más de 45.800 inscritos en las PAU

Un total de 45.821 estudiantes –44.238 en 2025– se han matriculado este año en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio.

Esta cifra supone un quinto récord consecutivo de matriculaciones en estas pruebas, después de que en la anterior convocatoria ordinaria se superara la barrera de los 44.000 inscritos. El Consell Interuniversitari de Catalunya, organismo dependiente del Departament de Recerca i Universitats y con representación de las 12 universidades catalanas, tiene el encargo anual de organizar las pruebas de acceso a la universidad que en esta edición estarán marcadas por los controles electrónicos que se realizarán para detectar dispositivos como móviles o bolígrafos y relojes inteligentes.

Bachillerato y FP

Del total de alumnos matriculados, 35.052 –35.002 en 2025– son estudiantes con matrícula ordinaria que han finalizado este curso escolar el Bachillerato; 5.965 –5.267 en 2025– son estudiantes procedentes de ciclos formativos de grado superior que se examinan de alguna asignatura en la fase específica, y 4.804 –3.969 en 2025– son de matrícula libre, procedentes de Bachillerato de otros años que no realizaron las pruebas PAU y que se proponen mejorar su nota o que solo se examinan de asignaturas de la fase específica.

En cuanto a los datos de matriculaciones por demarcaciones, en Barcelona hay 34.606 matriculados; en Girona, 4.068; en Lleida, 2.716, y en Tarragona, 4.431 alumnos matriculados para las pruebas que comienzan el martes 9 de junio.

Este año, las PAU ponen en práctica dos pruebas piloto: una en el ámbito de la digitalización en los trámites de acceso y otra en relación con las medidas para garantizar la equidad y la igualdad de condiciones en la realización de las pruebas.

En relación con la convocatoria extraordinaria de las PAU, cabe destacar que 2026 será el último año en que todavía se celebren en septiembre, concretamente los días 2, 3 y 4 de septiembre. A partir de 2027 se adelantarán a julio para alinearse así con el resto de comunidades del Estado.

Detectores de móviles y relojes inteligentes

En las PAU de junio se implementará una prueba piloto con detectores de aparatos digitales de comunicación —móviles, relojes inteligentes, bolígrafos digitales, entre otros— para garantizar la equidad y la igualdad de condiciones durante la realización de las pruebas.

El incumplimiento de esta norma —ya sea por el uso de móviles, otros dispositivos o por copia— comportará la expulsión inmediata del estudiante del aula, la calificación de 0 en ese examen y la posible imposición de sanciones por parte de la Comisión Organizadora de la PAU, que, de acuerdo con la información facilitada por la presidencia del tribunal, puede decidir anular la totalidad de las PAU a quien haya incumplido la normativa de examen.

Todas las sedes de tribunales dispondrán de detectores de aparatos electrónicos y los controles se realizarán de manera aleatoria entre los diferentes tribunales.

Prueba piloto con el IdCAT Móvil

El Departament de Recerca i Universitats impulsa también este año la digitalización del sistema de gestión de las pruebas de acceso y la preinscripción universitaria para facilitar los trámites que los jóvenes llevan a cabo con la Administración. Así, se ha puesto en marcha una prueba piloto con 19 institutos de Catalunya para que los estudiantes de estos centros puedan realizar los trámites relacionados con el acceso a la universidad mediante el IdCAT Móvil, sin necesidad de tener que acceder cada vez con un usuario y una contraseña determinados.

El IdCAT Móvil es un sistema de identificación digital seguro y gratuito que permite realizar este y otros trámites con la Generalitat u otras administraciones públicas de Cataluña de manera fácil y directa, sin tener que memorizar una contraseña determinada.

Hasta ahora, la prueba piloto se ha aplicado para llevar a cabo los trámites relacionados con la prematrícula de las PAU y la matrícula de las PAP, y ha continuado con la matrícula de las PAU. La previsión es que la utilización del IdCAT Móvil para acceder a la plataforma en la que se realizan todos los trámites relacionados con el acceso a la universidad —matrícula PAU, consulta de notas, preinscripción universitaria, asignaciones, etc.— se haga extensiva a todo el mundo progresivamente en los próximos años.

10% de descuento por faltas

Las PAU de este año no presentan novedades respecto a las del año pasado. Las materias, 35 en total, son las mismas que en 2025 y la estructura de la prueba se mantiene igual, con dos fases: la fase de acceso, que es obligatoria y consta de un total de cinco exámenes, y la fase de admisión, que es voluntaria para todos los perfiles de estudiantes y sirve para subir nota.

Los criterios de corrección tampoco varían y únicamente se añaden dos materias —Artes Escénicas y Coro y Técnica Vocal— a las asignaturas que se considera que tienen producción de texto. Así, en todas las materias se pide que las respuestas sean claras y estén redactadas de manera coherente y cohesionada, con corrección gramatical, léxica y ortográfica. En las materias del ámbito de lenguas —Lengua Castellana y Literatura, Lengua Catalana y Literatura, Literatura Castellana y Literatura Catalana— se aplica un descuento máximo por errores de normativa —gramaticales, léxicos y ortográficos— de 2 puntos en el conjunto del examen.

Y en las materias que, para las PAU 2026, tienen producción de texto –Lenguas Extranjeras, Historia, Historia de la Filosofía, Geografía, Literatura Dramática, Lengua y Cultura Latinas, Lengua y Cultura Griegas, Artes Escénicas y Coro y Técnica Vocal–, se aplicará un descuento de hasta el 10% de la puntuación del ejercicio al que haga referencia la pregunta por falta de coherencia y cohesión en la redacción y por errores gramaticales, léxicos y ortográficos, así como por deficiencias en la presentación.

Tribunales

Los alumnos estarán distribuidos por todo el territorio en más de una treintena de municipios que acogerán un total de 223 tribunales, casi todos ellos en campus universitarios de la Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) y Universidad Rovira i Virgili (URV), así como en algunos centros de secundaria donde habitualmente se han realizado las PAU otros años.

Este año habrá dos nuevas sedes de tribunales en El Vendrell (URV) y Vilassar de Mar (UPF).

Atención a la diversidad

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de trastornos del aprendizaje y la comunicación —TDA, TDAH, TEA y otros trastornos— dispondrá de 30 minutos más para la realización de cada uno de los exámenes.

En el caso del alumnado que sufra un trastorno de comunicación y lenguaje –de lectura y escritura, como dislexia o disortografía–, se aplicarán, adicionalmente, criterios de corrección específicos en los descuentos por errores de normativa –gramaticales, léxicos y ortográficos–. El alumnado de estos colectivos se examina en los tribunales ordinarios con los compañeros y compañeras del centro de bachillerato, pero con la aplicación de estas adaptaciones.

Consultas y resultados

A partir del 5 de junio, el alumnado podrá consultar en el Portal de Acceso a la Universidad la ubicación del tribunal en el que debe examinarse, una información que también está a disposición de los centros de bachillerato. Los mismos días de las pruebas, una vez finalizado cada examen, se irán publicando en Canal Universitats los enunciados de las diferentes materias junto con los correspondientes criterios de corrección. Por otra parte, en el siguiente enlace está recogida toda la información sobre el calendario y el horario de las pruebas.

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En cuanto al resultado de las pruebas PAU, la fecha de publicación será el 23 de junio y se podrá consultar en el Portal de Acceso a la Universidad.