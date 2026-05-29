Un pueblo canario declara 'la guerra' a gallos y gallinas que no dejan dormir: "Suben a los árboles y son expertas trepadoras"

La proliferación de gallos y gallinas es un problema que afecta a distintos barrios de Las Palmas de Gran Canaria, impidiendo el descanso vecinal y atrayendo a roedores. El ruido por las noches, los malos olores y las posibles afecciones para la salud pública son algunas de las consecuencias aparejadas a la presencia de estos animales, por lo que es necesario trasladarlos a entornos no urbanos. La Paterna duerme ahora más tranquila, después de que este lunes se capturasen ocho gallos, 12 gallinas y cinco pollos que ya han sido trasladados a fincas.

Se trata de una de las intervenciones que realiza el área municipal de Bienestar Social, Cuidados y Salud a través de Solrac Canarias, una empresa especializada en control de aves y xilófagos. Próximamente se actuará también en Tamaraceite, Lomo los Frailes, Los Giles y San Francisco, de acuerdo con la programación prevista en los barrios de la ciudad.

Las gallinas son animales esquivos con una gran habilidad para trepar árboles, en los que suelen dormir por las noches

El responsable comercial de Solrac Canarias, Alejandro de Gabriel Arencibia, cuenta que la intervención en La Paterna ha permitido "reducir considerablemente" el número de aves, que era mucho menor que hace un año, cuando capturaron un total de 107 especímenes.

El problema, explica de Gabriel, es que son animales muy "esquivos" que "suben a los árboles y son expertos trepadores", por lo que no es raro que queden algunos sin capturar y continúen reproduciéndose. "No hacen recorridos migratorios larguísimos, pero vuelan 300 o 400 metros perfectamente y duermen en las copas de los árboles".

Molestias vecinales

Como hay gente que sigue alimentándolos, los números aumentan periódicamente, volviendo a generar molestias para los residentes. "Los gallos cantan de madrugada y toda la noche porque, al tener luz artificial, piensan que es de día y no duermen. No dejan conciliar el sueño a ninguno de los vecinos de los edificios colindantes", asegura.

Ese es el caso de Dolores, una vecina de la zona que lamenta la presencia de ratas en su domicilio y las dificultades para conciliar el sueño por culpa del ruido: "Como te desvelen de madrugada, ya te quedas toda la noche escuchándolos".

En cuanto a la presencia de ratas, de Gabriel explica que se debe a que los roedores acuden "allá donde hay comida fácil", como es el caso de los entornos con gallinas. Por contra, al ser animales que "gozan de una buena memoria", aquellos que no han sido capturados suelen esconderse durante un tiempo después de cada intervención, por lo que "lo ideal es ir rotando por diferentes barrios".

El Ayuntamiento organiza una captura de gallos y gallinas en el barrio de La Paterna / Andrés Cruz / LPR

Desparasitación y cuidados veterinarios

Las capturas siguen un protocolo específico para garantizar el bienestar de los animales, incluyendo un sistema de ventilación en los vehículos de transporte y unas jaulas individuales para que los gallos no se peleen entre ellos. También es importante determinar que se encuentran en buen estado de salud, por lo que se les aplica un biocida apto para animales que elimina los parásitos y otros insectos.

"Muchas de las gallinas tienen parásitos por estar asilvestradas y comer entre residuos y basuras. Hay zonas donde están en aparente buen estado y otras en las que están completamente llenas de basura. Hemos llegado a capturar gallos y gallinas que estaban en zonas de aguas fecales", relata.

Una vez han sido reubicados en fincas, los gallos y gallinas son puestos en cuarentena y tratados con los controles sanitarios pertinentes antes de soltarlos con el resto de aves. En caso de ser necesario, también se les suministran antibióticos u otros cuidados veterinarios.

El Ayuntamiento organiza una captura de gallos y gallinas en el barrio de La Paterna / Andrés Cruz / LPR

Concienciación ciudadana

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, matiza que una parte muy importante de esta labor es "generar conciencia ciudadana", por lo que recuerda que alimentar a las aves que se encuentran en la vía pública "está prohibido por la ordenanza municipal".

En esa línea, detalla que esta acción va aparejada a la proliferación de ratas: "Esa es una anfitriona que viene siempre detrás de las colonias de gatos y de la presencia de aves porque sabe que hay comida y no se comen el cebo".

Santería y peleas clandestinas

Otro problema que ha detectado de Gabriel es que hay personas que toman las aves para usos ilícitos, como peleas clandestinas o apuestas, además de santería o consumo alimenticio. Esto último, sobre todo cuando los animales tienen enfermedades o están en entornos sucios, podría suponer un riesgo para la salud.

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En cualquier caso, subraya que apenas han tenido unos pocos casos concretos en que algún vecino les ha increpado por llevarse a los animales, ya que la respuesta general suele ser el agradecimiento: "La tónica predominante son los vecinos que están afectados por el ruido que producen los gallos de noche y, sobre todo, por la suciedad y la molestia de tener a los animales sueltos. Normalmente nos agradecen la intervención".