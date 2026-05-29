Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales

Después de 12 horas de reunión –y de haber pasado la noche encerrados en el Departament de Educació–, los principales sindicatos de profesores y la conselleria han firmado un acuerdo que acaricia el final de un conflicto que parecía irresoluble, aunque queda un último paso. Ustec y Professors de Secundària (Aspepc) han sellado un pacto por un incremento salarial mensual de cerca de 450 euros en cuatro años que, sumados al aumento estatal acordado para los funcionarios públicos, será de 599,50 euros para primaria y de 633,58 euros para secundaria.

Cabe decir que el acuerdo deberá ser refrendado por el profesorado –según el compromiso asumido por Ustec– en una consulta que lanzarán este sábado y que se alargará hasta el lunes, día en el que hay convocada una nueva jornada de huelga territorial que, por el momento, no está desconvocada.

Finalmente, 50 euros al mes en cuatro años es la diferencia entre la propuesta presentada este jueves por la consellera, Esther Niubó –documento que fue calificado como "definitivo" por el Departament y que provocó el encierro de los sindicatos de la huelga en la conselleria– y la oferta presentada este viernes. Un total de 50 euros y 12 horas de reuniones en las que han estado mucho más tiempo reunidos fuera de la mesa –durante eternos recesos, llamadas pasillo arriba pasillo abajo– que en ella.

El anhelado retorno de los estadios

Más allá del incremento de estos 50 euros del complemento 'singular' –logrado durante este ciclo de huelgas y ocho reuniones en los últimos días–, el nuevo pacto recoge, también en materia salarial, la creación de 5.000 cátedras en secundaria y la recuperación de la deuda de los 'estadios' (recuperar el dinero que dejaron de percibir durante el tiempo en el que el primer sexenio se empezaba a cobrar a los nueve años en vez de a los seis), una de las grandes reivindicaciones sindicales de los últimos años.

La suma de los tres incrementos salariales tendrá un coste para la conselleria de unos 726 millones de euros: más de 14 millones para las cátedras en secundaria; entre 300 y 350 para la recuperación de la deuda de los estadios que se abonará en cinco años, y 300 millones para el pago del nuevo complemento 'singular', que este viernes ha desencallado el conflicto.

El profesorado tiene la última palabra

Si la consulta al profesorado sale 'no' –algo en principio poco probable, ya que Ustec, el sindicato mayoritario y organizador de la consulta, hará campaña por el sí–, el sindicato convocaría una huelga el próximo 8 de junio.

La CGT, sindicato con gran presencia en las protestas en la calle, se ha levantado de la mesa al comprobar que el nuevo pacto no incluía ninguna de sus líneas rojas [que van del compromiso de no cerrar ninguna línea pública a la internalización de las 'vetlladores']. El sindicato no solo ha asegurado que hará campaña por el no en la consulta, sino que mantiene las huelgas convocadas para lo que queda de trimestre.

6.300 dotaciones para la inclusiva

Más allá de la cuestión salarial que ha marcado las negociaciones, el acuerdo incluye el despliegue de 6.304 dotaciones para la inclusiva, cifra que ya incluía el documento del jueves y que ha hecho alargar la firma del preacuerdo, ya que CCOO y UGT pedían recoger por escrito que estas dotaciones son fruto del acuerdo del 9 de marzo –denostado por Ustec y Aspepc–, mientras Ustec (Aspepc no cree en la inclusiva) defendía como fruto de las protestas de las últimas semanas.

Según explica Ustec en un comunicado, el acuerdo incluye también alcanzar el 85% de personas con plaza definitiva en dos años, oposiciones anuales con convocatoria de más de 5.000 plazas pendientes, la eliminación de las entrevistas y limitación de las plazas perfiladas con un tope del 3%, el despliegue del plan de reducción de burocracia e "incorporación de más PAS" y la "disminución progresiva de ratios hasta llegar a 20 alumnos en primaria y 25 en secundaria". Todas ellas medidas ya recogidas previamente en el llamado Acuerdo de País firmado en marzo por CCOO y UGT (lo que ha crispado a estos dos sindicatos, que llevan meses siendo tildados de 'traidores').

Salidas y colonias

Pese a la firma del preacuerdo por los principales sindicatos, el pequeño grupo de personas concentradas frente a la conselleria, que han cortado durante todo el día la Via Augusta, no se han cansado de gritar "Niubó dimisión" o "¿Y las ratios, qué?". Ahora queda ver cuál será la valoración del acuerdo por parte del profesorado, trabajadores que esta semana han sacado músculo en protestas como el corte de la AP-7 en Granollers, Tarragona y Girona de este miércoles, o el bloqueo del cremallera de Montserrat este mismo viernes, durante la negociación.

Ha quedado fuera del acuerdo qué pasará con las salidas y colonias el próximo año, uno de los temas que más preocupan a las familias después de que más de 1.200 hayan firmado un manifiesto en el que aseguraban que no las harán si no se resuelve el conflicto (teniendo en cuenta que el acuerdo no está en ningún caso supeditado a la suspensión de las protestas y el documento no incluye ninguna mejora en este aspecto). Queda también fuera el compromiso de no cerrar ninguna línea de la pública, una de las grandes reivindicaciones de la aFFaC.