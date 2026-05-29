Territori reserva una partida para instalar aerogeneradores en el golfo de Roses e impulsar la Agència de la Natura

El nuevo presupuesto de la Generalitat contempla reforzar el impulso a las energías renovables y aumentar la inversión en protección de la naturaleza. Esta segunda cartera concentraba una de las cuestiones polémicas del presupuesto del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica era la cantidad de dinero destinada al medio natural y los espacios protegidos. Semanas atrás, las entidades ambientales denunciaron que se había producido un recorte del 48% en estas políticas respecto a las últimas cuentas de 2023. Sin embargo, durante la presentación de los presupuestos destinados a esta conselleria, Sílvia Paneque ha defendido que esta cuestión quedará resuelta.

Una parte del dinero extra reservado para cumplir con los acuerdos que el Govern ha firmado con ERC y los Comunes irá dedicada a esta carpeta. En concreto, se trata de 100 millones pensados para la puesta en marcha de la Agència de la Natura (Anacat), un nuevo organismo que acumula seis años de retraso y que el Govern pretende activar a lo largo de este año. De hecho, el Ejecutivo catalán firmó un pacto con los Comunes en el que se comprometía en arrancar este ente que sustituirá las funciones de la dirección general de Políticas Ambientales y Medio Natural.

El secretario de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. / Generalitat de Catalunya

La idea de Paneque es llegar a un acuerdo con los sectores agrícola, forestal y ganadero, que por ahora rechazan la Agència, para modificar los estatutos y darles más protagonismo. Aun así, la consellera no descarta aprobar la Anacat tal y como está diseñada a día de hoy si no se alcanza un consenso. De esta forma, mientras la Agència no entre en funcionamiento, la dirección general comandada por Marc Vilahur dispondrá de estos 100 millones, más del doble de los 39 que estaban previstos en el presupuesto y que suponían un recorte de casi la mitad de la inversión en naturaleza.

Renovables y agua

Además de resolver este recorte, el presupuesto del Departament también reserva partidas relevantes para energías renovables y gestión del agua, dos de los ejes que Territori presenta como prioritarios para esta legislatura. En el ámbito energético, la Generalitat prevé destinar 14,37 millones de euros a la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos, junto con otros dos millones para comunidades energéticas con autoconsumo solar y almacenamiento.

El Govern también quiere reforzar el papel de L'Energètica, la empresa pública catalana de energía, con 2,3 millones para puntos de recarga de vehículos eléctricos, 8,1 millones para la compra de parques solares y 20 millones para adquirir participaciones en sociedades con activos renovables. Dentro de este paquete destaca, además, la reserva de 31,5 millones para el PLEMCAT, la plataforma eólica marina científica, una especie de laboratorio de pruebas, proyectada en el golfo de Roses, con la que el Ejecutivo pretende avanzar en el conocimiento técnico y ambiental de la eólica marina.

La otra gran carpeta presupuestaria es la del agua. Territori vincula estas inversiones a la Estrategia de Seguridad Hídrica aprobada por el Govern en agosto de 2024, para ganar resiliencia ante hipotéticas sequías en un futuro. El objetivo es que, en una nueva crisis hídrica, el abastecimiento urbano de la región metropolitana de Barcelona dependa muy poco de las lluvias para tener el agua asegurada.

Para avanzar en esta dirección, el presupuesto consolidado destinado a políticas de agua asciende a 984 millones de euros, un 33% más que en las últimas cuentas. De esta cantidad, 553 millones serán gestionados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA). En paralelo, la empresa pública ATL dispondrá de 431 millones para reforzar el suministro a través de una futura potabilizadora en el área metropolitana.