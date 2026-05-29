Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresEclipse solarEncuesta CISTardeoVideo caída AndicMuertes calorFumar playas BarcelonaTourCiclistasITV
instagramlinkedin

Aumento de la mortalidad

La peor cara de la ola de calor que ha azotado a Asturias: 24 muertos a causa de las altas temperaturas en mayo

Las mediciones del Instituto Carlos III sobre la mortalidad en España cifran en 976 los decesos en el Principado, más de una veintena atribuibles a las inusuales condiciones meteorológicas

El número de fallecimientos por el calor extremo aumentará en los próximos años

El número de fallecimientos por el calor extremo aumentará en los próximos años / Europa Press

Luis Ángel Vega

Oviedo
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ola de calor que asoló la region y prácticamente a toda España, con temperaturas inusuales para la época, ha tenido sus peores consecuencias. En Asturias se han registrado, en lo que va de mes de mayo, 24 muertes atribuibles al calor. Al menos, esta es la estimación que realiza el sistema MoMo, herramienta del Instituto de Salud Carlos III (dependiente del Ministerio de Sanidad) que monitoriza la mortalidad en toda España.

Según los datos del Mo-Mo, a fecha de este viernes, se habían contabilizado en Asturias, en mayo, un total de 976 decesos, lo que significa 32 más de los esperables. De la cifra total, el sistema MoMo achaca 24 al factor temperatura. La última situación similar en el Principado data del año pasado, cuando la herramienta de monitoreo estimó 21 muertes por calor en agosto y 14 en septiembre.

Noticias relacionadas

Tal y como publicó este periódico días atrás, con motivo de la intensa ola de calor, los trabajadores de las residencias de mayores del Principado llegaron a plantarse ante lo que consideraban un agravio hacia la "dignidad" de quienes cuidan de las personas de edad, pues estaban soportando -denunciaron- temperaturas que "superan lo tolerable".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. Los profesores catalanes rechazan la subida salarial de 400 euros mensuales en 2029 y se encierran en la conselleria
  3. Un incendio originado en una industria de Òrrius (Maresme) obliga a confinar a cientos de vecinos
  4. Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, 'pena social anticipada' e indicios 'contaminados
  5. La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
  6. El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias
  7. Catalunya bate un récord de temperatura nocturna y se adentra en la jornada más cálida de este episodio de calor extremo para un mes de mayo
  8. Huelga de profesores y estudiantes, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

La peor cara de la ola de calor que ha azotado a Asturias: 24 muertos a causa de las altas temperaturas en mayo

La peor cara de la ola de calor que ha azotado a Asturias: 24 muertos a causa de las altas temperaturas en mayo

Catalunya alcanza máximas de 39,5 grados en Vinebre y registra un récord absoluto de calor para un mes de mayo

Catalunya alcanza máximas de 39,5 grados en Vinebre y registra un récord absoluto de calor para un mes de mayo

Vídeo | La caída previa de Isak Andic que la defensa de su hijo Jonathan utiliza para probar que la muerte fue accidental

Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en València: “Luchando también estamos educando”

Directo | Niubó se incorpora a la reunión con los sindicatos mientras sigue el corte de la Via Augusta

Directo | Niubó se incorpora a la reunión con los sindicatos mientras sigue el corte de la Via Augusta

La Generalitat valenciana prevé un incremento de 179 millones para atender el incremento salarial de los docentes

La Generalitat valenciana prevé un incremento de 179 millones para atender el incremento salarial de los docentes

La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny

La Junta de Andalucía abre una investigación al sistema de pizarras digitales de colegios e institutos tras ser hackeadas dos veces para que suene Bad Bunny

Una ballena rorcual de unos ocho metros queda varada en la bahía de los Alfacs, en el delta del Ebro