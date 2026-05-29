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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, manifestaciones y la reunión con Educació
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este jueves, tras una tensa reunión de más de cuatro horas que ha terminado nuevamente sin acuerdo, se han encerrado en el Departament para pasar la noche. Este viernes se vuelven a reunir.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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SIn acuerdo
El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha insistido en que la propuesta del Departament a los sindicatos es buena y pide a los sindicatos "reconsiderar" la situación y que se debe valorar la oferta. Los sindicatos, por su parte, critican que la Conselleria no les ha traído "ninguna" propuesta diferente e insisten en seguir mejorando en materia, concretamente el aspecto salarial, y recalcan que en los complementos anunciados por el Departament se está contando la subida salarial estatal y que, según ellos, realmente no es un aumento por parte de Educació.
Nueva reunión
Sindicatos y Conselleria se vuelven a encontrar a las 10.00 horas.
Mantas y cojines
Se acercan varias personas a la conselleria para dar mantas y cojines a los docentes y sindicalistas que se han cerrado dentro.
Cortada la Via Augusta de Barcelona a la altura del de la conselleria de Educació i FP
Los profesores han hecho un llamamiento a concentrarse a las puertas de la conselleria de Educació i FP de Barcelona, ubicada en la Via Augusta (202-226). Tras el llamamiento, varios profesores han acudido al lugar y han cortado el tramo en el que se encuentran las puertas de la conselleria.
Los representantes de los sindicatos de la huelga permanecen encerrados en la conselleria
Los repesentantes de los sindicatos de la huelga permanecen encerrados en el interior de la Conselleria de Educació i FP.
Unos 20 docentes se concentran ante Educació al grito de 'Niubó dimisión'
Unos 20 docentes se han concentrado ante la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat al grito de 'Niubó dimisión' y 'Niubó da la cara', después de la mesa sectorial de este jueves, que ha vuelto a acabar sin acuerdo tras más de 5 horas de negociación.
Se han concentrado en torno a las 22.10 horas, con cacerolas y silbatos, una vez ya finalizada la mesa sectorial así como el encuentro breve que ha tenido la consellera, Esther Niubó, con los sindicatos que le pedían que bajara a negociar con ellos.
Los sindicatos convocantes del ciclo de movilizaciones (Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical) han confirmado que pasarán la noche en la sede departamento y que se han emplazado con el departamento a una nueva reunión este viernes a las 10 horas.
Niubó les emplaza a seguir negociando este viernes
La consellera Esther Niubó se ha incorporado brevemente a la reunión con los sindicatos, les ha instado a aceptar la propuesta presentada y les ha propuesto seguir negociando este viernes a partir de las 10 de la mañana.
Los sindicatos se encierran en la sede de Educació hasta que puedan negociar con Niubó
Los sindicatos USTEC·STEs (IAC), ASPEPC, CGT, Intersindical y COS han anunciado que permanecerán en el edificio de Educació encerrados hasta que puedan negociar directamente con la consellera Esther Niubó, para poder, dicen, "desencallar la negociación." Los sindicatos denuncian que las propuestas presentadas por el Departamento continúan siendo insuficientes y sin concreciones claras sobre las reivindicaciones planteadas por el profesorado movilizado.
Educació pide a los sindicatos "reconsiderar" la situación y dice que la oferta es buena
El secretario de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha insistido en que la propuesta del Departament a los sindicatos es buena y les pide "reconsiderar" la situación y que hay que valorar la oferta.
Los sindicatos y Educació continúan reunidos
La reunión entre los sindicatos de profesores y la Conselleria d'Educació i FP se alarga mientras discuten las últimas propuestas presentadas.
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