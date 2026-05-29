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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, manifestaciones y la reunión con Educació

Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria

Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"

Huelga de profesores en Barcelona

Huelga de profesores en Barcelona

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Los manifestantes se concentran en Pla de Palau para posteriormente dirigir la protesta hasta la plaza de la Carbonera,en Drassanes,donde hay programadas diferentes actividades / Jordi Otix

Helena López

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Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este jueves, tras una tensa reunión de más de cuatro horas que ha terminado nuevamente sin acuerdo, se han encerrado en el Departament para pasar la noche. Este viernes se vuelven a reunir.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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