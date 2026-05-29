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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, encierro en Educació y amenaza de los sindicatos
Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este viernes, después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en la conselleria como medida de presión tras acabar el día anterior sin acuerdo, los sindicatos y el Departament d'Educació se han vuelto a reunir esta mañana.
Hoy es la décima jornada de huelga educativa del trimestre -este viernes en el Baix Llobregat y el Penedès- y la octava reunión entre sindicatos y Departament.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Ustec pide ir más allá del complemento ofrecido por Educació
Ustec también cuestiona que el complemento que propone la Administración "aún está lejos" del planteamiento del sindicato. También afirman que hay que incidir en el calendario "y que se note ya el primer esfuerzo" de la Generalitat. "Urge un retorno a nuestra contrapropuesta e ir más allá", dicen.
Ustec reclama una cláusula ligada al IPC
El sindicato Ustec ha abierto fuego en la reunión reclamando, en la cuestión salarial, una cláusula de garantía vinculada al IPC que, según dicen, "debería incluirse en el anexo del acuerdo, como han hecho otras comunidades autónomas".
El sindicato también echan en falta en la propuesta la partida para infraestructuras y climatización de los centros que sí consta en el presupuestario se ha aprobado; la cuestión de las salidas y colonias; los currículos, y las ratios: "Queremos mejorar las previsiones y el calendario plasmados en el acuerdo de marzo", han dicho.
Montserrat, bloqueado
Unos 300 maestros y profesores han bloqueado el acceso a Montserrat, como días atrás hicieron con la Sagrada Família, en una nueva jornada de protestas.
"¿Hay algún asunto no retributivo a tratar?", abre fuego la consellera
Esta octava reunión entre sindicatos y Departament d'Eduació ha empezado con la consellera Esther Niubó preguntando a los representantes de los profesores si tienen "algún tema no retributivo a tratar". El foco del encuentro, por tanto, será el salarial.
Octava reunión entre sindicatos y Educación, con presencia de la consellera
La octava mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos con representación ha comenzado este viernes sobre las 11 horas, con asistencia de la consellera Esther Niubó, para seguir avanzando en la negociación de las mejoras salariales y en materia de educación inclusiva que exigen los docentes, después de que representantes sindicales hayan pasado la noche de este jueves a viernes en el departamento en señal de protesta.
El encuentro se celebra en el edificio anexo al departamento (a pesar de que en un inicio los sindicatos reclamaban que se celebrase en la propia Conselleria), y a la cita han acudido también la secretaria general de Educació, Teresa Sambola, y el de Mejora Educativa, Ignasi Giménez.
Más salario y dotaciones para la inclusiva
Por otra parte, en la protesta de Montserrat, el delegado sindical de Professors de Secundària del Baix Llobregat, Joan Nonell, ha asegurado que el Departament "no se está moviendo" en las negociaciones. "El aumento de sueldo que nos han ofrecido está basado en lo que ya había concedido el Estado. No hay ningún movimiento nuevo", defiende.
Nonell considera insuficientes las nuevas dotaciones anunciadas por el Govern, especialmente en Secundaria y en el ámbito de la escuela inclusiva. El representante sindical reclama que las movilizaciones sirvan para que el colectivo docente sea escuchado. "Queremos que se nos oiga y que se nos escuche", concluye.
La jornada de huelga de este viernes está convocada en las comarcas del Baix Llobregat, L'Anoia, el Alt y el Baix Penedès y el Garraf, que han centralizado la protesta en Montserrat.
Los profesores insisten en el "malestar docente"
Los manifestantes insisten en que el malestar en los centros educativos es generalizado. "Estamos a punto de colapsar como educación pública a todos los niveles, desde la escuela infantil hasta bachillerato", ha afirmado una de las docentes en Montserrat, Anna Pradas. La profesora también denuncia falta de recursos y exceso de carga en los centros. "Tenemos 30 alumnos por aula, con 10 o 12 planes individualizados y una sola profesora intentando atender todas las necesidades", asegura. En este sentido, acusa al Govern de dar datos "que no son reales" sobre las mejoras salariales.
Protesta docente a las 12 frente a la Abadia de Montserrat
Helena Navarro es una de las docentes que ha subido a pie hasta Montserrat. Es profesora en Vilafranca del Penedès y explica que se suma a la protesta porque el colectivo seguirá "hasta el final". En este sentido, considera que la última oferta del Departament no responde a las demandas del sector.
Durante la mañana, varios grupos de profesores se han ido coordinando para realizar el ascenso. "La idea es estar todos arriba a las doce del mediodía", explica Mari Carmen Lázaro. A esa hora está prevista una gran concentración en la plaza del monasterio.
"Nos mienten a la cara", dice una profesora en la protesta de Montserrat
Centenares de docentes del Baix Llobregat y el Penedès se movilizan este viernes en Montserrat en una nueva jornada de huelga del sector educativo. Los participantes se han organizado para subir a pie, en cremallera o en coche hasta el monasterio, donde está prevista una concentración a las doce del mediodía. Los convocantes aseguran que la última propuesta del Departamento es "insuficiente" y denuncian que el conflicto va más allá de las reivindicaciones salariales. Es el caso de Anna Pradas, profesora de instituto en Sant Boi. "Sacamos la creatividad a pasear porque el Departamento está enrocado", lamenta. La docente acusa al Govern de dar datos "que no son reales" sobre las mejoras salariales anunciadas. "Nos están mintiendo a la cara", ha afirmado.
La consellera, presente en la reunión
La consellera de Educació, Esther Niubó, está presente en la reunión. Anoche se vio un momento con los representantes de los sindicatos y los emplazó a una reunión para esta mañana.
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