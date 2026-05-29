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Educación en Catalunya

Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, encierro en Educació y amenaza de los sindicatos

Los profesores catalanes rechazan la subida de sueldo de 400 euros mensuales y se encierran en la conselleria

Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"

Concentración de profesores ante el Departament d'Educació.

Concentración de profesores ante el Departament d'Educació. / El Periódico

Helena López

Helena López

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este viernes, después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en la conselleria como medida de presión tras acabar el día anterior sin acuerdo, los sindicatos y el Departament d'Educació se han vuelto a reunir esta mañana.

Hoy es la décima jornada de huelga educativa del trimestre -este viernes en el Baix Llobregat y el Penedès- y la octava reunión entre sindicatos y Departament.

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