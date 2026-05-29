El Hospital de Bellvitge y el ICO aplican una técnica para preservar el ojo en la mayoría de casos de cáncer ocular

Los tumores oculares agresivos son poco frecuentes y, hasta hace poco, implicaban la pérdida del ojo afectado, ya que debía ser extirpado. Este viernes, el Hospital de Bellvitge y el Institut Català d'Oncologia (ICO) han conseguido evitar la extirpación del ojo en la mayoría de los casos de cáncer ocular agresivo tratados entre 2015 y 2022. Lo han logrado mediante un nuevo método aplicado a 33 personas y que solo en un caso terminó con la extirpación del ojo. El tratamiento combina una cirugía ocular avanzada y braquiterapia, una forma de radiación interna localizada. Esto permite controlar el tumor, reducir las complicaciones y ofrecer a los pacientes más posibilidades de conservar la visión y la calidad de vida.

El estudio publicado por Bellvitge y el ICO en la revista 'Current Oncology' señala que, de los 33 casos tratados entre 2015 y 2022, solo uno terminó con la extirpación del ojo. Además, seis de cada diez pacientes mantuvieron una visión útil para la vida cotidiana después de recibir el tratamiento, y el riesgo de que el tumor reapareciera fue muy bajo.

El Hospital de Bellvitge es uno de los pocos centros del Estado que trata tumores oculares complejos. La cirugía que se emplea en el centro sanitario consiste en retirar quirúrgicamente la parte del tumor que puede extraerse de forma segura. El resto se trata con braquiterapia, una radiación interna muy localizada que permite eliminar las células tumorales restantes.

Una operación con un riesgo bajo

La combinación de estos dos tratamientos reducen el riesgo de complicaciones graves derivadas de cirugías más agresivas, como hemorragias oculares o desprendimientos de retina.

El melanoma de coroides es el tumor intraocular maligno más frecuente en personas adultas, aunque se considera una enfermedad rara, con una incidencia de entre cinco y ocho casos por millón de habitantes. A menudo se diagnostica en personas de edad avanzada y puede provocar una pérdida severa de visión.

El Hospital de Bellvitge y el ICO son dos de los pocos centros designados como CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento de tumores oculares. Esta acreditación reconoce la experiencia del equipo en casos de alta complejidad derivados de todo el Estado.

El tratamiento del melanoma de coroides requiere la coordinación de equipos altamente especializados en oftalmología, oncología radioterápica, anatomía patológica y cirugía ocular avanzada. Este abordaje multidisciplinar se desarrolla dentro del Comprehensive Cancer Centre (CCC) - Campus Salut Bellvitge, que integra la actividad asistencial, la investigación biomédica y la innovación impulsadas por el Hospital de Bellvitge, el ICO y el IDIBELL.