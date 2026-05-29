Familiares de alcohólicos, del infierno a la esperanza: "Cuando la persona afectada está mal debes dejar que aún esté peor"

Marta, nombre ficticio que usamos para preservar el anonimato, empezó a asistir hace seis años a las reuniones de Al-Anon, en Figueres, una comunidad de apoyo mutuo para familiares y amigos de personas con problemas de alcohol. Para ella supuso una salvación y le devolvió la esperanza. “Nuestro problema es la gran dependencia emocional que tenemos de la persona querida enferma porque no somos capaces de desligarnos de ella. Cualquier cosa que hagan o dejen de hacer nos condiciona, no vivimos, estamos pendientes de ellos”, confiesa, añadiendo que “yo vivía en una montaña rusa. Cuando ella estaba contenta, yo también; cuando ella estaba mal, yo también. Siempre pendiente hasta que acabas rompiéndote”. El alcoholismo, reconoce, no afecta solo a la persona que bebe, sino a toda la familia - padres, madres, parejas, hijos, hermanos - y a su círculo de amistades más íntimo. “Al final, te afecta mucho en tu vida, dejas de pensar en ti y solo te centras en qué puedes hacer para ayudarlo, es horrible, un infierno, pero estamos aquí luchando”, describe Sara, también nombre ficticio de otra integrante de Al-Anon.

Para ambas, asistir a las reuniones terapéuticas de Al-Anon ha sido vital. No las coordinan profesionales, sino personas que viven la misma situación. “Pensé que quizá ellos podrían decirme cómo hacer para que la persona querida dejara la adicción”, explica Marta. Pero lo primero que escuchó fue que antes debía recuperarse ella “porque estaba muy mal” y no era consciente de ello: “Pensaba que estaría bien cuando ella lo estuviera, pero con Al-Anon aprendí a estarlo aunque la persona querida no lo estuviera”. Marta creía que podía con todo, pero, sin darse cuenta, había dejado de cuidar su salud física, mental, emocional y espiritual. Asistir a las reuniones se convirtió, por tanto, en “mi oasis particular de tranquilidad”. Cabe decir que Al-Anon también dispone de una sección, Alateen, dirigida a niños y jóvenes que sufren el alcoholismo dentro de casa.

Caer al pozo para reaccionar

A lo largo de estos años, Marta ha aprendido mucho. Primero, que el alcoholismo es “una enfermedad muy complicada y que cuando la persona afectada está mal debes dejar que aún esté peor”. Entonces, cuando cae bien al fondo, “quizá habrá un cambio porque entrará en una crisis existencial tan importante que la necesidad de vivir y salir adelante hará que reaccione”. Eso es lo que ella asumió de la mano de los compañeros de Al-Anon. Es, como explica Sara, lo que llaman “desapego emocional con amor: ellos tienen codependencia con el alcohol y nosotros con ellos, y debemos aprender a quererlos, pero separándonos emocionalmente”. Así, “hay que permitir que la persona pase por todas esas etapas, no puedes salvarla antes de tiempo”.

La base de las reuniones, que en Figueres se celebran todos los jueves a las siete de la tarde en el casal cívic Figueres de la calle Joan Subias i Galté, se sustenta en lecturas que la asociación les ofrece y sobre las que reflexionan juntos. Una de las primeras que afrontó Marta, y que aún la acompaña y la ayuda en este camino, es el libro 'Valor para cambiar', que incluye una entrada para cada día del año. Marta niega que Al-Anon sea una asociación religiosa, aunque reconoce que en muchos escritos se habla de Dios. Ella lo describe como “un programa espiritual” detrás del cual hay amor y respeto.

Al-Anon, como otras entidades que ayudan a personas adictas al alcohol, a los narcóticos o al juego, aplica un programa de recuperación basado en doce pasos que deben asumirse progresivamente y en compañía. “Yo hablo con un médico y no me entiende porque no lo vive, no sabe qué estoy sintiendo, pero lo hago con un compañero y sabe perfectamente por lo que estoy pasando, nos ayudamos”, explica Sara. El primero de los doce pasos, por ejemplo, es “admitir que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida era totalmente ingobernable”. Marta reconoce que es así: “Por más que haces, no consigues cambiar la situación porque no puedes cambiar la vida del otro ni vivirla, por tanto no la puedes controlar; solo puedes cambiar tu propia vida y la manera en que ves las cosas”.

En el segundo paso ya se menciona que “un poder superior puede devolvernos la cordura, y si consideras que existe ese poder es porque aceptas que tú no puedes y dejas de controlar”. En su caso, encontró ese poder superior en “el amor y la bondad que hay en todo el mundo”, y eso le permitió “ir encajando las piezas, abriéndome más y viendo colores donde solo veía blanco o negro, aceptando las cosas con agradecimiento”. Le ayudó a disminuir el miedo que era, según ella, lo que la llevaba a controlar. También a aumentar la confianza y “vivir el momento presente” porque, admite, “he enterrado muchas veces a la persona querida y así no se puede vivir”. La fórmula es clara: “Vivir el momento porque lo que tiene que venir está en el futuro y lo que está en el pasado no hace falta removerlo, solo aprender algo de ello”. Interiorizar esto, admite, no ha sido nada fácil.

“Nosotros nunca nos recuperamos del todo”

“Nosotros siempre decimos que estamos en recuperación porque nunca nos recuperamos del todo, igual que tampoco lo hace un adicto o un alcohólico”. Marta asegura que vive el día a día “con esperanza” y que “si la persona querida no sale adelante, no lo hará, pero siempre tendrá el amor incondicional de su familia”. En su caso, ha ido a psicólogos, psiquiatras, ha tomado medicación y ha estado ingresada. “Comprendemos a esta persona y sentimos compasión por la vida tan dura que tiene”, comenta, añadiendo que, aun así, posee una pureza y una dulzura increíbles en su interior. “Delante de ella nos mostramos fuertes”, confirma, recordando que en Al-Anon defienden las tres C: “No he Causado la enfermedad; no la puedo Controlar y no la puedo Curar”. Esto debe tenerse presente porque muchas personas “llegan con mucha culpabilidad”.

Al-Anon dispone de sus propias publicaciones que ayudan a los usuarios a avanzar. / EDUARD MARTÍ

Marta asegura que el cambio extraordinario que ha hecho se debe a Al-Anon, una red que, en su opinión, la gente todavía conoce demasiado poco, quizá por su carácter anónimo. Aun así, este es uno de sus grandes valores: “Lo que hablamos en las reuniones no sale de allí, y eso te hace sentir la libertad de explicarte, es muy importante”. Para ella ha sido vital compartir en un espacio de serenidad y protección con personas que la entienden: “Te desnudas ante esta gente que acaba siendo tu segunda familia porque te conocen casi mejor que tú mismo, les muestras tu parte más íntima, que es el pensamiento y cómo actúas”. Comenta que la meditación también es una buena herramienta, una gimnasia mental que les permite “no entrar en un bucle de pensamiento, sobre todo para soportar las noches, que son complicadas”.

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Socialmente, el alcoholismo no está aceptado aunque se perciba como una enfermedad mental y crónica, pese a no estar considerada como tal. “Tratan los síntomas, pero no la enfermedad ni al enfermo”, dice Marta. Si se considerara así y se ampliara a las drogodependencias, creen que el sistema no tendría recursos suficientes; “por eso interesa silenciarlo, no mostrarlo”. Aun así, aseguran, “ver a una persona que ha pasado años viviendo en la calle, que ha llegado a estar muy mal y que ha salido adelante, es esperanzador”.