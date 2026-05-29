Detenido un multirreincidente por realizar tocamientos y masturbarse delante de una joven en Cadaqués

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 43 años, conocido por la policía y con más de quince antecedentes policiales, como presunto autor de una agresión sexual a una joven en Cadaqués. Los hechos ocurrieron el 13 de mayo hacia las tres y media de la madrugada en las inmediaciones de la calle de Sa Jorneta, cuando la víctima salía de un local del municipio.

Según fuentes policiales, el hombre habría realizado tocamientos a la mujer y, posteriormente, se habría masturbado delante de ella. La víctima pudo escapar y pedir ayuda. A raíz de los hechos, presentó denuncia ante los Mossos.

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Dos días después, los agentes detuvieron al presunto autor por un delito de agresión sexual sin penetración, según confirman fuentes del cuerpo policial. Al día siguiente, el arrestado pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos, según ha podido saber Diari de Girona.

El caso ha provocado una fuerte crispación en el municipio, donde el hombre es conocido porque, según fuentes conocedoras del caso, ya había protagonizado incidentes con anterioridad.

Rechazo del pueblo

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cadaqués ha emitido un comunicado institucional de condena a través de las redes sociales, firmado también por numerosas entidades, asociaciones y fundaciones del municipio.

En el texto, el consistorio y el tejido asociativo expresan su «más absoluta condena» ante lo que definen como un «presunto intento de agresión sexual» en el municipio. También remarcan que unos hechos de esta gravedad «no pueden ni deben tener cabida en una sociedad libre, respetuosa y comprometida con la dignidad y la seguridad de todas las personas».

El comunicado defiende que Cadaqués ha sido siempre «un pueblo tranquilo» y subraya que la convivencia entre vecinos y vecinas se basa en «el respeto, la solidaridad y el compromiso colectivo». En este sentido, el texto añade que las personas que vulneran estos valores y atentan contra la libertad y la seguridad de los demás «no representan a nuestro pueblo ni tienen cabida en él».

El Ayuntamiento y las entidades firmantes aseguran que seguirán trabajando para promover espacios seguros, reforzar la prevención de cualquier tipo de violencia y defender una convivencia basada en el respeto y la igualdad. El comunicado también anima a cualquier persona que sufra o presencie situaciones de violencia o agresión a denunciarlas y a utilizar los canales de ayuda disponibles.

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El texto concluye con una frase contundente: «Cadaqués dice basta a cualquier forma de violencia».