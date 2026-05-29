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Los Bombers dan por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto en vegetación como en industria

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Los Bomberos trabajan en el incendio de Òrrius y lo consideran como un fuego industrial

Los Bomberos trabajan en el incendio de Òrrius y lo consideran como un fuego industrial

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Bombers de la Generalitat trabajan en el incendio en el patio de una nave industrial, a 28 de mayo de 2026, en Òrria, Barcelona, Catalunya (España). Protección Civil ha confinado a la población de Òrrius (Barcelona) vía un ES-Alert por un incendio que quema el patio de una nave industrial de la localidad desde este jueves a las 13.54 horas. Los Bombers de la Generalitat se encuentran en el lugar de los hechos con 22 dotaciones con las tareas de extinción centradas en el flanco derecho del incendio para que no salte un barranco. Recomiendan cerrar puertas y ventanas, no salir a la calle y seguir las indicaciones de las autoridades. 28 MAYO 2026 Alberto Paredes / Europa Press 28/05/2026. Alberto Paredes; / Alberto Paredes / Europa Press

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Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto el de vegetación como el que afecta a la industria desde este viernes a las 6.41 horas.

El incendio se ha iniciado este jueves sobre las 13 horas y, tras estabilizarlo alrededor de las 19 horas, los Bombers han podido estabilizarlo después de más de 17 horas de fuego, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por la noche, no se ha encontrado ningún punto caliente en la zona de vegetación y en el sector industria "todavía se puede ver" la columna de humo, aunque ha descendido la intensidad, apuntan.

No se ha producido ningún daño personal ni en ninguna edificación, y los 16 trabajadores de la industria han podido salir por su propio pie en estado leve antes de la propagación del fuego.

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El incendio ha obligado a activar hasta 31 dotaciones, 27 terrestres y 4 aéreas.

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