Confinamiento levantado
Los Bombers dan por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto en vegetación como en industria
Incendio en Òrrius en directo: última hora del fuego en la empresa Proquinat en el Maresme
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio en Òrrius (Barcelona) tanto el de vegetación como el que afecta a la industria desde este viernes a las 6.41 horas.
El incendio se ha iniciado este jueves sobre las 13 horas y, tras estabilizarlo alrededor de las 19 horas, los Bombers han podido estabilizarlo después de más de 17 horas de fuego, han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Por la noche, no se ha encontrado ningún punto caliente en la zona de vegetación y en el sector industria "todavía se puede ver" la columna de humo, aunque ha descendido la intensidad, apuntan.
No se ha producido ningún daño personal ni en ninguna edificación, y los 16 trabajadores de la industria han podido salir por su propio pie en estado leve antes de la propagación del fuego.
El incendio ha obligado a activar hasta 31 dotaciones, 27 terrestres y 4 aéreas.
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