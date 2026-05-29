Consum amplía su horario en Catalunya a partir de junio por la llegada del verano

La llegada del verano traerá cambios en los horarios de los supermercados de Consum en Catalunya. La compañía ha anunciado que, a partir del próximo 1 de junio, todas sus tiendas en la comunidad ampliarán su horario de cierre hasta las 21:30 horas, media hora más tarde que hasta ahora.

Además, desde el 7 de junio, diez establecimientos ubicados en zonas costeras con gran afluencia turística abrirán también los domingos en horario de 9:00 a 14:30 horas, con el objetivo de adaptarse al incremento de visitantes durante la temporada estival.

Las tiendas que abrirán los domingos se encuentran repartidas entre las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona.

Apertura dominical

En la provincia de Barcelona, los supermercados habilitados serán los de Blanes, situados en la calle La Plantera, 2, y en la avenida Parlament de Catalunya, 79; los dos establecimientos de Pineda de Mar, ubicados en la calle Jaume Balmes, 15, y en la zona de Garbí, en la calle Montecarlo, 16; así como la tienda de Sitges, en la calle Lluís Companys, 8.

En Girona, dentro de la zona de la Costa Brava, abrirán los supermercados de Calonge i Sant Antoni Fragata, en la calle Bergantí, 5, y dos tiendas en Lloret de Mar, situadas en la avenida de la Vila de Blanes, 165, y en la avenida Vía de Blanes, 10.

Por su parte, en Tarragona abrirán los establecimientos de L'Hospitalet de l'Infant, en la calle El Priorat, 16, y el de Mont-roig del Camp, en la calle Bolívia, 5, en la zona de Miami Platja.

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Con esta ampliación horaria, Consum busca ofrecer un mejor servicio durante los meses de verano y adaptarse al aumento de actividad y turismo en las zonas costeras catalanas.